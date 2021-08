Kommentar zu Kunstrasen: Butter bei die Fische

Standpunkt von Thomas Wintgen

Während in Reinshagen ein zweiter Kunstrasenplatz entsteht, weiß der BV 10 am zentral gelegenen Neuenkamp nicht, wie es weitergeht. Jetzt will der Verein Antworten von der Stadt. Verständlich, findet RGA-Redakteur Thomas Wintgen.

Es ist nicht so, als stecke der Fachdienst Sport –und mit ihm weitere Beteiligte – in einer komfortablen Situation. Nein, dafür drängt die Zeit zu sehr. Auf der einen Seite gilt es, in Hackenberg 200 Parkplätze aus dem Hut zu zaubern und eine Regelung dafür zu finden, dass nicht künftig alle Spiele um 21 Uhr abgepfiffen werden müssten. Auf der anderen Seite hat der BV 10 Remscheid Monate nach dem Ergebnis der externen Gutachterstudie, dass das Berufskolleg Technik an der Neuenkamper Straße nicht gebaut werden sollte, ein Anrecht auf eine klare Aussage.

Die Stadtverwaltung kann sich nun nicht mehr hinter der möglichen Ansiedlung des Berufskollegs verstecken. Der Sport will Butter bei die Fische. Während in Reinshagen ein zweiter Kunstrasenplatz entsteht, führt der BV 10 glasklar ins Feld, dass es einen zentraleren und besser aus Innen- wie Außenstadt erreichbaren Platz wie in Neuenkamp nicht gebe.

