Kolumnistin liest für Frauen im WTT

Remscheid. Ciani-Sophia Hoeder, „SZ Magazin“-Kolumnistin sowie Gründerin von „RosaMag“, dem ersten Online-Lifestylemagazin für Schwarze Frauen in Deutschland, liest am Freitag, 25. November, ab 19 Uhr anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen im WTT aus ihrem Buch „Wut und Böse“. Eintritt frei. Die Veranstaltung richtet sich nur an Frauen. -mw-