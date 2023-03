Kolleg erneut ein Thema in der Politik

Die geplante Schließung des Weiterbildungskollegs, der ehemaligen Abendrealschule, beschäftigt weiter die Politik.

Für die nächste Sitzung des Schulausschusses am 19. April steht das Thema gleich mehrfach auf der Tagesordnung. Darunter eine Anfrage der SPD zur Arbeitsweise des Kollegs und ein Antrag der Linken, die Schließung zu verhindern. Derzeit holen 124 Studenten dort ihren Schulabschluss nach, die Linke befürchtet, dass einige davon ihre Ausbildung abbrechen, wenn diese nicht mehr vor Ort möglich ist.

Die Schließung würde auch eine Umstellung für die Lüttringhauser JVA bedeuten, wie deren Leiter Andreas Schüller auf RGA-Anfrage bestätigt. Das Weiterbildungskolleg bietet Kurse in dem Gefängnis an. Für dieses Angebot gebe es derzeit keinen Nachfolger, erklärt Schüller. Es bleibe aber die Möglichkeit, Gefangene in die JVA Werl zu verlegen, wo es ein Pädagogisches Zentrum gibt, an dem Abschlüsse nachgeholt werden können. -wey-