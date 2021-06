Berufskolleg erhält zweites Standbein in Kremenholl

Ehemalige Flüchtlingsunterkunft

+ © Roland Keusch Erst eigenständige Hauptschule, dann Dependance der Wilhelmstraße, schließlich Notunterkunft für Flüchtlinge: Im Sommer 2017 soll sich das Käthe-Kollwitz-Kolleg in der Tersteegenstraße 1-5 ausbreiten können. © Roland Keusch

Käthe-Kollwitz soll im Sommer ehemalige Hauptschule zusätzlich nutzen. Stadtteilfest fällt wegen Umbauarbeiten aus.

Von Andreas Weber

Das 22. Kremenholler Stadtteilfest im September fällt aus. Der Initiativkreis des Ortsteils verkündete die Absage am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Hintergrund sind die Umbauarbeiten in der ehemaligen Hauptschule Tersteegenstraße, auf deren Schulhof das Fest traditionell stattfindet.

Das städtische Gebäudemanagement plant für den Sommer, die zwischenzeitliche Flüchtlingsunterkunft zurückzubauen und schülergerecht einzurichten. Mit dem Schuljahr 2017/18 soll das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg einziehen. Dort warten Kollegium und die 750 Schüler dringend auf den zusätzlichen Platz.

Im Sommer 2015 war das Kolleg erstmals mit der Fachoberschule Gesundheit / Soziales in die Dependance Kremenholl gezogen. Nach wenigen Wochen mussten die Schüler weichen, weil die Stadt eine Immobilie für Flüchtlinge benötigte. Bis Ende des Schuljahres nutzte das Käthe-Kollwitz-Kolleg vier freie Räume im Berufskolleg Technik. Mitte 2016 entschied sich die Schulleitung, im Stammgebäude in der Freiheitstraße 146 eng zusammenzurücken und alle Lernenden wieder unter einem Dach zu vereinen.

Berufskolleg erhofft sich bis spätestens Ende März Klarheit

„Wir haben deshalb für dieses Schuljahr auf zwei Klassen mit rund 55 Schülern verzichtet“, erklärt Schulleiter Michael Hamacher. Der Nachteil: „Es ist bei uns zum Bersten voll. Einige Klassen haben keinen festen Raum, sondern müssen ständig springen.“ Mit dem Wiederbezug der aufgegebenen Hauptschule würde sich die Situation entschärfen. Welcher Bereich des Käthe-Kollwitz umziehen wird, ist noch nicht geklärt. „Eine Überlegung ist, die Erzieherausbildung auszulagern“, sagt Michael Hamacher.

Die Schulanmeldungen 2017/18 am Kolleg laufen im Februar. Der Leiter bittet die Stadtverwaltung, Mitte, spätestens Ende März um Klarheit, ob die Umbauten in der Tersteegenstraße durch das städtische Gebäudemanagement tatsächlich Ende August abgeschlossen sein werden.

Schulamtsleiter Jörg Biermann bestätigt, dass dies der Plan ist. Mit Sorge sieht Michael Hamacher allerdings, dass die Handwerker im Gebäude erst zu Ferienbeginn am 17. Juli anrücken. „Ich befürchte, dass die sechs Wochen zu knapp sein werden, um sowohl die Renovierung, Möblierung als auch die notwendige technische Ausrüstung abzuschließen.“ Hamacher hofft, bei einer Begehung des Gebäudes mit der Stadt demnächst offene Fragen zu klären.

Derweil hat sich der Vorstand des Initiativkreises entschlossen, mit dem Stadtteilfest eine Pause einzulegen. Das 21. Fest, mit dem die Kremenholler 2016 auf den Schulhof der Grundschule Kremenholl ausgewichen waren, „sei erfolgreich gewesen, stellte aber bedingt durch Logistik und Topografie eine besondere Herausforderung“, meint Vorsitzende Gabi Leitzbach. Ihr Stellvertreter Arndt Köhler ergänzt: „Ein Standortwechsel ist mit vielen zusätzlichen Kosten verbunden und benötigt ausreichend Manpower. Beides ist für einen kleinen Verein wie unseren nicht zwei Jahre hintereinander leistbar.“

Das zweitägige Stadtteilfest verursache zudem mittlerweile so viele Fixkosten, dass andere Veranstaltungen dazu genutzt werden müssten, den finanziellen Verlust eines Stadtteilfestes aufzufangen, gibt Gaby Leitzbach zu bedenken.