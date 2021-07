Park-Food-Festival: Veranstalter und Besucher zufrieden

Stadtpark

Das Park-Food-Festival lockte bei sommerlichen Temperaturen über 30.000 Besucher zum Genießen ins Grüne.

Von Dela Kirchner

Von Freitag bis Sonntag war der Stadtpark in eine riesige Duftwolke gehüllt, die die Besucher bereits auf dem Parkplatz verheißungsvoll begrüßte. Das Park-Food-Festival lockte bei allerbestem Sommerwetter geschätzt mehr als 30 000 Besucher in den Stadtpark. Mit dabei: Kaja Nohse und Ilka Luthe mit ihrem elf Meter langen ehemaligen Schulbus aus Washington. Liebevoll dekoriert und ein Blickfang –„Lupo´s Food Truck“, benannt nach einem verstorbenen Familienmitglied.

„Unser Familienunternehmen haben wir zusammen mit unserem Bruder gegründet, der uns mit 23 Jahren Berufserfahrung als Koch eine große Hilfe war und ist“, erklären Nohse und Luthe. Ein Todesfall, der vieles Altbewährte innerhalb der Familie in Frage stellte und zu einem großen Umbruch führte: Beide Schwestern kündigten ihre festen Arbeitsverhältnisse und setzen mit dem eigenen Food Truck alles auf eine Karte.

„Wir sind mit unserer Entscheidung glücklich“, erklären beide im Schein des beeindruckenden Feuerwerks am Samstagabend so strahlend, dass niemand an dieser Aussage zweifeln würde. Zufrieden mit der Veranstaltung bei vor allem am Samstag hochsommerlichen Temperaturen begeistern sich die Foodtruck-Inhaberinnen für das Publikum: „Die Besucher in Remscheid sind sehr probierfreudig“, wissen die jungen Damen zu berichten.

Der Favorit unter den Burgern sei bei den Remscheidern der Bacon Burger. Etwas unterscheidet Lupo‘s Food Truck jedoch von anderen Food Trucks – im Bus gibt es neben der Küche auch Sitzplätze. Um mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, wie die Inhaberinnen erzählen.

Hautnah dabei lässt es sich auch besser verstehen, warum die frisch zubereiteten Speisen zu kurzen Wartezeiten führen können. Street-Food-Events wie die Remscheider Ausgabe sind für die Schwestern eine tolle Abwechslung zu privaten Feiern und Firmenveranstaltungen, die sie in ganz NRW regelmäßig besuchen. Die beiden Frauen vom Niederrhein finden das hiesige Publikum „auffallend freundlich und nett“.

Ein Dampflok-Smoker zog den Blick der Besucher auf sich

Lässt man sich als Besucher mit den Massen durch den Stadtpark treiben, kommt man an ihm nicht vorbei – am Stand von Organisator Markus Kärst. Ein riesiger Smoker in Form einer Dampflokomotive bringt die Menschen zum Staunen. Das zweieinhalb Tonnen schwere Exemplar aus dem Hause „Smoky Fun“ sorgt für immerwährenden Lachs-Nachschub. „Es ist toll hier und gefällt uns total gut“, schwärmt Dennis Zimmermann, einer der Söhne des Smoky Fun-Inhabers. Gute Nachrichten für Fans des gepflegten Barbecues mit Öfen: In Lüttringhausen eröffnet „Smoky Fun“ im kommenden Monat einen Laden mit Smokern, Outdoor-Equipment und der passenden Beratung zu jeder Art von Grill. Dort gibt es die „kleine Lokomotive“ auch für den Hausgebrauch. Voll besetzte Ränge vor der Konzertmuschel bei der Übertragung des Pokalfinales zeigten einmal mehr, wie stimmig beim Park-Food-Festival auch das Konzept des Rahmenprogramms ist.

„Wir haben großes Glück mit dem Wetter“, schwärmt Organisator Markus Kärst. „Wir schätzen, dass wir bereits bis zum Feuerwerk am Samstagabend 25 000 Besucher begrüßen durften. Viele Besucher sind auf uns zu gekommen und haben uns ihre positiven Eindrücke persönlich mitgeteilt.“