Kölner Straße: Umbau wird zum Thema

Lennep

+ © Doro Siewert Geschäftsmann Tobias Riemann (dritter von rechts) zeigte auf, wo es an der Kölner Straße hapert. Unter anderem fehlen Müllbehälter. © Doro Siewert

CDU-Ratsfraktion startete eine Ortsbesichtigung. Sie erkundete Meinungen der Geschäftsleute.

Von Frank Michalczak

Die Kölner Straße in Lennep war Ziel einer Ortsbesichtigung, zu der die CDU-Ratsfraktion interessierte Bürger eingeladen hatte. Die Christdemokraten machten sich ein Bild vom Niedergang der Einkaufsmeile, die immer mehr Leerstände verzeichnet. Sie erkundeten dazu am Montagabend Meinungen der Anlieger. Sie konnten Vorschläge und Ideen in die Diskussion einbringen. Stationen des „Ge(h)sprächs“ waren das Restaurant Riemann, die Bergische Apotheke, das Fitnessstudio Ladywell und das Reisebüro Brüning.

Fraktionschef Jens Nettekoven und Bezirksbürgermeister Markus Kötter erfuhren, dass vor einem denkbaren Umbau der Straße Erste-Hilfe-Maßnahmen dringend nötig seien. „Es gibt hier erstaunlich wenig Mülleimer“, erklärte Geschäftsmann Tobias Riemann, der den schlechten Pflegezustand der Bürgersteige monierte. Und: Nicht jeder Geschäftsmann kehre vor seiner Haustür. Das Allerwichtigste aber ist für ihn „Erreichbarkeit“. Parkplätze am Straßenrand seien unerlässlich. Das gelte auch für die Vision, dass die Kölner Straße zum „Boulevard“ umgebaut werden könnte – mit mehr Grün und einer fußgängerfreundlichen Gestaltung.

Seine Nachbarin Claudia Hussels-Kapitza von der Bergischen Apotheke sieht ebenso die Parkmöglichkeiten für die Kunden im Vordergrund. „Wer schnell etwas erledigen muss, will nicht weit zu Fuß gehen“, erklärte sie den Besuchern. Sie selbst hat auf dem Hof ihrer Nachbarn vom „Starmarkt“ vier Kundenparkplätze eingerichtet.

Das Thema Sicherheit rückte Christiane Jackwitz vom Fitnessstudio „Ladywell“ in den Fokus. „Die rasen hier wie die Wahnsinnigen“, erklärte sie über die Kölner Straße, die insbesondere in den Abendstunden zur Rennstrecke werde. Gerda Brüning vom Reisebüro Brüning stimmte ihr zu: „Viele fahren hier 30 Stundenkilometer – pro Person.“

Nachdem die CDU den Ist-Zustand erforscht hatte, ging es in der „Nobis Bar“, um über Perspektiven zu sprechen. Klaus Kreutzer, Vorsitzender des Verkehrs- und Fördervereins, spannte einen Bogen zur Vergangenheit. Nichts sei aus ehrgeizigen Plänen geworden, die seit über 30 Jahren immer wieder für die Kölner Straße geschmiedet worden seien. Das habe darin gegipfelt, dass Fördermittel des Landes, die bereits für einen Umbau zugesagt waren, nicht abgerufen worden seien. 5,2 Millionen Euro hätte das Projekt gekostet, 3,7 Millionen hätte das Land gezahlt. Den Restbetrag wäre von den Anwohnern finanziert worden. „Lediglich 291 000 Euro verblieben bei der Stadt. Ich weiß nicht, ob aus Faulheit oder Desinteresse das Projekt nicht weiter verfolgt wurde.“ Dabei lagen Planungsentwürfe für einen Boulevard bereits vor, erinnerte Kreutzer an einen Stundentenwettbewerb vor einigen Jahren. „Hätte die Stadt den Boulevard gebaut, dann hätte es bei Hertie nicht so lange einen Leerstand gegeben“, erklärte er.

Stadt könnte an die Ursprungsplanungen anknüpfen

Und genau an diesen Ursprungsplanungen könnte die Stadt Remscheid anknüpfen, erklärte der kommissarische Leiter der Stadtplanung Jörg Schubert. „Wir müssen in Lennep aber das große Ganze im Auge behalten – neben der Kölner Straße zum Beispiel das Umfeld am alten Bahnhof.“

Dieses planerische Gesamtkonzept könne Grundlage werden, um Fördergeld beim Land anzufordern. Denn genau darum wird es gehen: Die Stadt Remscheid alleine könnte sich einen groß angelegten Umbau der Kölner Straße nicht leisten.

Ob der aber überhaupt nötig ist, stellte Thomas Schmittkamp vom Verein „Lennep offensiv“ in Frage. Er forderte Informationen ein, wie denn der „Boulevard“ in Zukunft einmal aussehen könnte – und hakte zu diesem Thema immer wieder bei Klaus Kreutzer nach, der auf zahlreiche Unterlagen verwies, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte. Ralf Engel vom Bergischen Einzelhandelsverband appellierte an die Lenneper, die Chance zu ergreifen, die vom DOC ausgehen. Rund um den Kundenmagneten könnten sich Geschäfte ansiedeln, die spezielle Sortimente vorhalten. Unter anderem könnte die heimische Werkzeugindustrie für ihre Produkte werben – und diese anbieten. Das DOC eröffne weitreichende Perspektiven, die Lennep von anderen Orten unterscheide. „Denn Sicherheit, Sauberkeit, Parken sind überall Themen.“ Die CDU nehme diese und andere Einschätzungen nun in ihre Beratungen, wie Fraktionschef Nettekoven ankündigte. „Uns ist es wichtig, Impulse mitzunehmen. Meinungen der Bürger sind dazu wichtig.“