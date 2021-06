Kölner Straße soll sauberer werden

Bezirksvertretung Lennep

Lenneper Bezirksvertretung hat Sofortmaßnahmen beschlossen. Umbau bleibt ungewiss.

Von Frank Michalczak

Einstimmig hat die Bezirksvertretung Lennep Sofortmaßnahmen für die Kölner Straße beschlossen, die sauberer und sicherer werden soll. Dazu tragen nach Ansicht der Ortspolitiker mehr öffentliche Abfallbehälter, ein Reinigungskonzept und verstärkte Streifengänge von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und der Polizei bei. Außerdem soll die Geschwindigkeit der Fahrzeuge intensiver überwacht werden. Die Bezirksvertretung folgte damit am Mittwochabend dem Antrag der CDU, die nach einem Ortstermin Anregungen der Geschäftsleute an der Kölner Straße aufgegriffen hatte.

Die Soforthilfe aber kann für Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) nur ein Anfang sein. „Wir sprechen seit 32 Jahren über einen Umbau der Kölner Straße. Weitere 32 Jahre dürfen nicht folgen“, spielte er auf den langen Zeitraum an, in dem die Einkaufsmeile immer wieder neu gestaltet werden sollte. Aus seiner Sicht muss ein Handlungskonzept mit konkreten Planungen her, um den Niedergang der Geschäftswelt zu stoppen. „Und zwar unabhängig vom Bau des Outlet-Centers.“ Von ihm sollen Impulse für ganz Lennep ausgehen – auch für die Kölner Straße.

Obwohl für den Kundenmagneten nun die Baugenehmigung erteilt wurde, sieht Kötter nach wie vor ein Restrisiko, dass das Großprojekt dann doch nicht umgesetzt wird. Deswegen sehe er losgelöst vom DOC Handlungsbedarf – auf einer Einkaufsmeile, die eine wachsende Zahl an Leerständen verzeichnet. Ursula Czylwik (SPD) stimmte zu. „Wir sollten nicht nur auf das DOC setzen.“ Sie forderte für die Kölner Straße ein Konzept, „das förderfähig ist“.

Und genau hier sieht der kommissarische Leiter des Baudezernats, Jörg Schubert, das Hauptproblem. Zuschüsse des Landes gebe es nur, „wenn wir das Große und Ganze in Lennep in den Blick nehmen“. Denn nicht nur die Kölner Straße sei ein Sorgenkind, sondern auch das Umfeld am Bahnhof und Teile der Neustadt. Sinnvoll sei es dabei, zunächst den weiteren Verlauf beim Großprojekt DOC abzuwarten und dann Förderanträge für ein umfangreiches Maßnahmenpaket in Lennep zu stellen.

Markus Kötter will hartnäckig bleiben

Auf einen Beschluss zu diesem Thema konnte sich die Bezirksvertretung nicht verständigen. Bezirksbürgermeister Markus Kötter will aber nicht locker lassen. Die CDU-Ratsfraktion werde sich noch einmal intensiv mit Perspektiven für die Kölner Straße befassen. „Wir benötigen eine Strategie, wie wir den Umbau der Kölner Straße realisieren können. Ich werde hartnäckig bleiben.“