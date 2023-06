Typ Türsteher unbrauchbar: Wer möchte in der JVA arbeiten?

Andreas Schüller leitet die Justizvollzugsanstalt in Lüttringhausen. Er sucht Menschen mit Empathie.

Von Axel Richter

Remscheid. Es war dunkel, es war einsam. Und der Mann, der sich vor Andreas Schüller aufbaute, hatte ihn wiedererkannt: „Sie waren doch der Chef im Knast in Geldern!“ Es war ein ehemaliger Häftling. Wollte der sich nun rächen? Für die Jahre, die er abgesessen hatte? In diesem Moment auf einem verlassenen Bahnsteig in Köln rechnete der heutige Leiter der Justizvollzugsanstalt Remscheid mit dem Schlimmsten.

Doch dann löste sich die Spannung: „Mensch, Herr Schüller, kennen Sie mich noch?“, fragte der Ex-Ganove und freute sich über das Wiedersehen: „Ich bin raus und sauber, ich hab’s geschafft.“ In solchen Augenblicken weiß Andreas Schüller, von Hause Jurist, dass auch er den richtigen Weg eingeschlagen hat. „Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen“, sagt er.

Allerdings drücken den Anstaltsleiter Sorgen: Es gibt zu wenige, die es ihm gleichtun. Im Gefängnis in Lüttringhausen fehlt Personal: 350 Mitarbeiterstellen zählt die JVA Remscheid, darunter sind 241 Stellen im Vollzugsdienst. 9 Stellen sind unbesetzt. Das klingt bei der Größenordnung harmlos, doch fehlt vor allem Krankenpfleger. „Die nehmen wir deshalb mit doppelter Kusshand“, sagt Andreas Schüller.

JVA sucht Personal: Typ Türsteher ist nicht erwünscht

Seit etwas mehr als einem Jahr steht der Kölner heute an der Spitze der Haftanstalt in Lüttringhausen. Nach drei Jahren in der Justizvollzugsanstalt Geldern folgte er 2022 auf Katja Grafweg, die ins Justizministerium wechselte. Seither rührt der 52-Jährige die Trommel für die Arbeit im Vollzugsdienst. Daraufhin gibt es auch Bewerber, doch von bis zu 20 Aspiranten, die sich monatlich vorstellen, bleiben am Ende bestenfalls vier übrig. Manchmal auch keiner.

Wen er nicht gebrauchen kann? „Den Typ Türsteher auf den Kölner Ringen“, sagt Schüler und meint die Männer, die dort vor den Clubs darüber entscheiden, wer hineindarf und wer nicht. „Die Leute, die hier einsitzen, sind für das, was sie gemacht haben, von einem Gericht bestraft worden“, sagt Schüller: „Wir im Vollzug sind nicht dazu da, sie noch einmal zu bestrafen.“

Menschen mit Empathie sind deshalb gefragt im Gefängnis von Lüttringhausen. Und solche, die dabei nicht vergessen, wen sie vor sich haben. Denn nicht alle, mit denen Andreas Schüller bisher zu tun bekam, wollen es schaffen, straffrei zu leben wie der Mann vom Kölner Bahnhof. „Es gibt Gefangene, die kenne ich aus Geldern und die sind heute in Remscheid. Die sind wie im Märchen vom Hasen und Igel: Wenn ich komme, immer schon da.“

