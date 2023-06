 Jörg Knör – Der Mann, der nicht nur Inge Meysel war

Entertainer parodiert Politiker und Künstler und die Zuschauer sind begeistert.

Von Sabine Naber

Remscheid. „An was denken Sie bei Jörg Knör?“, wurden am Sonntag in der Klosterkirche per Großbildschirm Passanten gefragt. „Inge Meysel“, hieß es da unisono. Dann erschien er auf die Bühne – „Der Mann, der Inge Meysel war“ – und versicherte singend, dass er aber viel mehr ist: „Als Chamäleon nämlich der, der ich gerne sein würde.“ Mehr als 100 Politiker oder Künstler könne er parodieren. „Und doch, der letzte Tanz geht an sie.“

Dann nahm der Entertainer seine Gäste in der nahezu ausverkauften Klosterkirche mit auf eine Zeitreise, nachdem er sich erst über die Veränderungen gewundert hatte. „Früher hieß ‚RS‘ Regen satt, heute Richtig viel Sonne.“ In Wuppertal 1957 geboren, präsentierte er auf dem Bildschirm Fotos, die ihn mit seinem Zwillingsbruder zeigen. „Ein Zwilling zu sein hat den Vorteil, alles gemeinsam machen zu können.“ Er erinnerte daran, dass er 1975 mit 15 Jahren, zusammen mit seiner Mutter, Kandidat in Rudi Carrells Show „Am laufenden Band“ war, porträtierte ihn mit ein paar Strichen vortrefflich auf der Leinwand und erzählte, dass Carrell ihm viele Tipps gegeben habe.

Dann erklärte er alias Marcel Reich-Ranicki, was der Literaturpapst wohl zu „Leyla“, dem Hit des Jahres, gesagt hätte. Wild gestikulierend erklärte er: „Ich habe den Text wörtlich gelesen. Finde ihn grotesk. Bleiben Sie lieber in Lennep und hören Sie Mozart. Basta.“ Das Publikum amüsierte sich köstlich, Bravo-Rufe wurden laut. Wie gelenkig Knör ist, das war zu sehen, als er – ausgestattet mit passenden Requisiten – als Sammy Davis jr. auftrat. Szenenapplaus auch, als er von der Beerdigung der „Themse-Liesel“ erzählte und sich sicher war, dass die Queen das Desaster von der Wolke aus mit angesehen hatte.

Herrlich, als die beiden Zeichentrickfiguren Wum und Wendelin auf dem Bildschirm zu sehen waren und von Knör, der sie in der Sendung „Der große Preis“ jahrelang synchronisiert hatte, wieder zum Leben erweckt wurden. Und zum Schluss kam sie natürlich doch: „Ach Kinder, es ist wunderbar, hier zu sein“, ließ er Inge Meysel sagen. Bevor er sie im Zahnarztstuhl aufschreien ließ: „Nur nicht bohren. Lieber kriege ich ein Kind.“

Zuschauer loben Auftritt des ehemaligen Remscheiders

„Ich bin restlos begeistert. Da haben wir heute Abend doch richtig viel geboten bekommen für unser Geld“, befand Zuschauerin Irene Ramseger. „Toll, was er so alles in Erinnerung ruft. Gefällt mir gut“, lobte auch Klaus Everling Jörg Knörs Auftritt.