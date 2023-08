Klosterkirche lässt Pippi tanzen und Leute singen

Familienschauspiel und Konzert.

Remscheid. Mit dem Astrid-Lindgren-Klassiker „Pippi Langstrumpf“ startet die Lenneper Klosterkirche am kommenden Sonntag, 27. August, 15.30 Uhr, in die neue Spielzeit – und bereits über 100 kleine und große Gäste haben sich eine Karte für die Inszenierung des Wodo-Puppenspiels gesichert. Das Stück ist so aufbereitet, dass Kinder ab drei Jahren 45 Minuten lang gut folgen können. „Drei Jahre“ sei dabei aber nur ein Richtwert, sagt Kulturmanagerin Andrea Preker, die künftig mehr Veranstaltungen für Familien anbieten möchte. Wer noch dabei sein möchte, sollte sich schnell eine Karte besorgen: Erwachsene zahlen 9, Kinder 6 Euro im Vorverkauf.

Ein weiteres Highlight verspricht Andrea Preker für den 10. September. Nach der Spielzeiteröffnungsfeier von 11 bis 15 Uhr schließt sich „Das MitSingDing“ um 18 Uhr an. Das Konzept sei so einfach wie effektvoll: Hier treffen sich Menschen wie du und ich in gemütlicher Atmosphäre und singen zusammen, vom Gassenhauer zum Pop-Song, vom Schlager bis zum Evergreen, für alle sei etwas dabei. Niemand brauche sich um Texte zu kümmern, denn die halte der Beamer bereit. „MitSingDing“-Macher Stefan Nussbaum singe mitreißend, spiele gekonnt Gitarre und moderiere mit viel Witz, sagt Preker. Jeder Abend sei einzigartig, denn das Programm werde immer wieder neu zusammengestellt. Karten: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. mw

