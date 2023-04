Klosterkirche startet am 14. April wieder durch

Im Kulturzentrum geht es nach der Renovierung mit einer Rock’ n’ Magic Mystery-Show wieder los.

Remscheid. Vorhang auf für eine rundumerneuerte Klosterkirche. Der neue, schwarze Stoff, der die Bühne in dem altehrwürdigen Gemäuer vor gespannten Besucherblicken schützt, zählt zu den vielen Details, die das Lenneper Kulturzentrum auf Vordermann bringen. Dreieinhalb Monate war die Kloki eine Baustelle, am 14. April präsentiert sie sich wieder dem Publikum.

Mit der Rock’ n’ Magic Mystery-Show von Christopher Köhler und Lars Ruth geht’s nach Corona und Umbau in die Vollen. Für Kulturmanagerin Andrea Preker, seit dem 15. April 2020 im Amt, ein ungewohntes Gefühl, endlich befreit von allen Einschränkungen durchstarten zu können. Der Vorverkauf läuft gut für die Meister gruseliger Unterhaltungskunst. Wärmstens ans Herz legt Preker auch den Abend danach: die Klavier-Kabarettistin Anne Folger, die mit „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ am 20. April in Lennep einen nachhaltigen Fußabdruck hinterlassen will.

Die aus Weimar stammende Künstlerin könnte noch einen Schub beim Ticketverkauf vertragen. Seit die Covid-Restriktionen 2022 gelockert worden sind, gewinnt die Kulturmanagerin den Eindruck, dass sich die Besucher beim Kauf für Karten für noch nicht so bekannte Comedian und Kabarettisten schwer tun. Bei den Bläck Fööss und der Soul-Shake-Party hat Preker den Minoritensaal ausverkauft erlebt, viele weitere sollen jetzt folgen. 227 passen voll bestuhlt rein, 370 stehend.

Zu den Verbesserungen nach der Renovierung zählt, dass die Boxen und Kabel im vorderen Bereich an der Seite nicht mehr im Wege stehen, sondern an der Wand hängen. „Eine bessere Akustik erwartet die Besucher auch“, freut sich Preker. Freuen dürfen sich auch die Künstler. Denn deren Rückzugsort unter dem Dach wird gerade komplett frisch möbliert. „Ich bin gespannt auf die Reaktion unserer Stammkünstler. Die alte Garderobe war zwar gemütlich, aber nach all den Jahren etwas miefig, jetzt wird alles topmodern.“

Künstlergarderobe mit neuer Dusche, Küchenzeile und Sofaecke

Es gibt eine Küchenzeile mit Kühlschrank und Kaffeemaschine, eine Sofaecke mit Möglichkeit zum Entspannen, einen Schminktisch und nebenan eine Dusche. Wenn die Künstler – meist gegen 15 Uhr – eintreffen, erwartet sie die gewohnte Bewirtung. Belegte Brötchen stehen auf dem Tisch, Obst und Süßigkeiten. Kurz vor dem Auftritt liegt die „Künstler-Karte“ mit warmer Kost aus der Klosterschenke auf dem Tisch. Brauchen mehrere Künstler am Abend eine Garderobe, wird der Färbersaal (eigentlich ein Seminarraum) hinzugenommen.

Der 1,3-Millionen-Euro-Invest der Stadt in die Substanz des Hauses diente hauptsächlich dem Brandschutz und der Elektrik. Noch ist Baustelle, hauptsächlich dort, wo Andrea Preker ihr Büro hat – im Verwaltungstrakt. Der Endspurt läuft, vieles ist aber schon am Platz und weckt die Neugier auf den Re-Start nach der Zwangspause. Eine neue Theke für die Bar hat der Förderverein für die Gäste im Foyer vor dem Minoritensaal spendiert. Unten im Eingangsbereich wurde dasselbe Thekendesign für die Garderobenannahme gewählt. „Mein ganzer Stolz ist der verschiebbare Counter für Ticketkontrolle und Abendkasse“, betont Andrea Preker. Überhaupt bereitet ihr der Blick in das Entrée Spaß. „Alles ist viel offener geworden, heller, wirkt nicht mehr zugewuchtet.“ Sowohl unten wie eine Etage höher wird ein Flatscreen-Bildschirm hängen, auf dem das Kloki-Programm fortlaufend eingeblendet wird.

Alles neu heißt es auch im Webersaal im Erdgeschoss, der einen neuen Boden erhalten hat sowie eine neue Decke und mithin eine enorm verbesserte Akustik. Auch er wird bald für Hochzeiten und andere Feste vermietet werden können und rundet das Portfolio einer Kulturstätte ab, das Andrea Preker so zusammenfasst: „Kultur auf hohem Niveau, mit Angeboten für Jedermann.“

Termine im April

Es geht ab 14. April Schlag auf Schlag: Am 16. April kommt Jan Cmejla (Weltklassik am Klavier); 19. April Prof. Dr. Detlef Sack (Uni-Vortrag); 21. April das Pop-Kabarett Korff-Ludewig (Knallzucker); 28. April Kabarettist Stephan Bauer.