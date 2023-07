Klosterkirche: Bravo-Rufe für junge Pianistin

Sarah Jeon spielte leidenschaftliche Musik von Beethoven und Schumann.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Die großen Gefühle machte Sarah (Seul A) Jeon zum Thema ihres Weltklassik-Konzerts in der Klosterkirche Lennep. Heiterkeit, Melancholie, Begeisterung waren die Emotionen, die sich im klassisch-romantischen Programm der südkoreanischen Pianistin abwechselten oder auch deutlich kontrastierten.

Die Klänge von Beethoven bis Brahms spielte Jeon, die jüngst ihr Konzertexamen an der Staatlichen Musikhochschule in Mannheim bestanden hat, ausdrucksvoll, technisch versiert und stets mit höchster Konzentration. Intensiv reagierten die 100 Gäste – eine beachtliche Zahl für ein Konzert in den Sommerferien – auf ihre Musikalität.

Immer wieder brandete Zwischenapplaus auf, gab es Bravo-Rufe. Und auch der Humor, der in Beethovens 18. Sonate mitschwingt, ließ viele schmunzeln. Deren Beiname „Jagd-Sonate“ verdankt sich den raschen bis sehr schnellen Tempi – und nicht zuletzt dem italienischen Temperament, das sich im Finalsatz „Presto con fuoco“ entfaltet. Dem ging ein Auftakt voran, in dem Jeon mit beschwingten Läufen hervortrat.

Schumann-Werk mit nur einem großen Spannungsbogen

Die gegensätzlichsten Stimmungen vereint Schumanns „Humoreske“. Der Komponist schilderte 1839 seiner Braut Clara, er habe das Stück unter Lachen und Weinen geschrieben. In jedem Fall enthält die „Humoreske“ keine musikalischen Späße, sondern hebt auf subtile Gefühlsregungen ab. Jeon machte sie hörbar, indem sie die Abschnitte – durch Tonart, Rhythmus und Tempo verschieden – in einem einzigen, großen Spannungsbogen zusammenband.

Ungefähr zur gleichen Zeit wie die „Humoreske“ erschienen auch die „Variations sérieuses“, die als pianistisches Hauptwerk von Mendelssohn Bartholdy gelten. Schon der Titel betont den Abstand zu den damals beliebten „brillanten Variationen“, die Virtuosität zum Selbstzweck machten. Stattdessen wird hier ein Thema in 17 Variationen konsequent zu Ende gedacht.

Mit Verve erweckte Jeon das choralartige Thema zum Leben. Sie drehte und wendete es, verwandelte besinnliche Melodien in dramatische Arpeggien. Die gewaltige Metamorphose lief in Molltönen aus. Im Vergleich dazu kommen Brahms’ „Intermezzi“ fast spröde daher. Bereits Clara Schumann wies aber auf „die geistige Technik“ hin, die ein feines Verständnis verlange. In diesem Sinne interpretierte Jeon das erste Intermezzo als schwebende Melodie.

Am 20. August widmet sich Mari Ichihashi in der Klosterkirche unter anderem Beethovens Mondscheinsonate. Yu Mi Lee spielt am 17. September Bach und Chopin.

