Klön & Klöngels: Veranstalter macht Trödelmarkt zum Event

+ © Michael Schütz Veranstalter Carsten Pudel hätte gerne seine alte Standanordnung wieder. © Michael Schütz

Schützenplatz: Bei Klön & Klöngels gab es wieder für jeden Geschmack das Richtige.

Von Sabine Naber

Die Trödelfans kamen am Samstag und Sonntag auf dem Schützenplatz voll auf ihre Kosten. Dort ließ sich unter dem Titel „Klön und Klöngels“ Schönes aus zweiter Hand kaufen. Am Samstag ging es hier ab mittags ausschließlich um Kindersachen. Kleidung in allen Größen, Kindersitze, Schuhe, Spielsachen, Kassetten, Bücher, Comic-Hefte, Playmobil, Duplosteine, Eisenbahnen aus Holz oder Gesellschaftsspiele. Von allem war reichlich da.

„Meine Tochter hat bald Geburtstag und hat sich eine Puppe gewünscht. Die haben wir schon gekauft, jetzt kommt noch ein bisschen Zubehör dazu“, erzählte Diana Czpakowski und packte einen rosafarbenen Puppenkindersitz und ein Töpfchen in ihre Tasche. „Und ein bisschen Lego habe ich auch noch genommen. Da ist ja nichts dran, warum soll man es also neu kaufen“, war sie mit ihren Einkäufen recht zufrieden.

Das konnte Veranstalter Carsten Pudel von der Knallfabrik von sich nicht behaupten: „Das ist hier eine Katastrophe. Schon immer mussten ein paar Aussteller ihre Stände auf die Schotterflächen ausweiten. Aber durch die neue Regelung stehen jetzt mehr auf diesen Flächen als auf dem Asphalt. Da parken jetzt die Autos im Schatten der Bäume, während die Trödler in der Sonne stehen“, sagte er verärgert. Vor allem darüber, dass manche Aussteller schon angedroht haben, nicht wiederzukommen, wenn sie ihre Stände auf Schotter aufbauen müssen.

Carsten Pudel will auf jeden Fall weitermachen

Pudel gibt zu, dass es einen Vertrag gibt, in dem er sich den Plan allerdings nicht genau angesehen hatte. „Seit 25 Jahren besuche ich den Trödel auf diesem Platz. Alle anderen Veranstalter haben auch nie so aufgebaut, wie es im Plan steht.“ Warum den Platz nicht bestmöglich ausnutzen, fragt er. Und warum Parkplätze für Schwimmbadbesucher freihalten, obwohl das Schwimmbad in den Ferien und sonntags gar nicht geöffnet hat.

„Das Schlimmste ist, dass man mir jetzt nach drei Jahren damit droht, mir den Sommertermin im nächsten Jahr nicht mehr zu geben. Nur weil ich so kritisch bin?“ Pudel will auf jeden Fall weitermachen, denn trotz der Kritikpunkte sei der Trödel gut besucht.

Nicht zuletzt, weil der Veranstalter ein Event daraus macht. Drei imposante Hüpfburgen warteten auf die Kinder, unter weißen Zelten und auf Biertischgarnituren konnten sich die Besucher mit Softdrinks, Cocktails oder Bratwurst und Pommes beköstigen lassen.

KLÖN & KLÖNGELS TRÖDELMARKT Seit drei Jahren lädt Veranstalter Carsten Pudel zu „Klön und Klöngels“ auf dem Schützenplatz ein. TERMIN Am 22. September wird es unter seiner Regie und in Kooperation mit dem Heimatbund auf der Gertenbachstraße einen Trödelmarkt geben.

„Ich bin wieder Kind geworden“, sagte Hans Bung, der im Internet Kisten voller ungeordneter Legosteine kauft. Die wäscht er zu Hause gründlich, druckt sich die Bauanleitungen aus und guckt, was zusammenpasst. „In meinem Berufsleben hätte ich ja nie Zeit dafür gehabt. Und jetzt macht es mir riesigen Spaß, beispielsweise so eine Lego-Eisenbahn zusammenzubauen“, sagte der Rentner aus Velbert.

Auch am Sonntag durfte den ganzen Tag geklönt und gekauft werden, da ging es aber nicht mehr nur um Kindersachen. „Mein Zimmer wird gerade renoviert, ich brauche Platz. Und die meisten Sachen sind einfach zu schade zum Wegwerfen“, sagte Benedikt Lenz zu seinen Verkaufsaktivitäten. „Ich war gestern schon hier, heute ist es etwas mau“, fand Gabi Sterner aus Haan, die ihren Speicher frei geräumt hatte und nach dem Motto „alles muss weg“ nicht mehr viel für ihre gut erhaltenen Anziehsachen haben wollte.

Sehr gut lief es am Stand der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. „Die Eltern haben Kuchen und Waffelteig gespendet. Wir haben richtig viel zu tun“, sagte Kita-Leiterin Ingrid Rosiejka erfreut. Der Erlös geht an den Förderverein und kommt auf diesem Weg wieder den Kindern zugute.