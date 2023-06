Tannenhof feiert Richtfest

Remscheid. Der Rohbau des Komplexes für bis zu 100 Patienten ist fertig gestellt, heißt es. Über Einzelheiten will die Klinikleitung beim Richtfest am kommenden Donnerstag informieren. Rund zwölf Millionen Euro fließen in das Bauprojekt, das deutlich mehr Komfort als die bisherigen Räumlichkeiten verspricht.