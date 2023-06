„Sonntag in Orange“ wirbt für Naturschutz

Aktionstag

Einmal mit dem Müllwagen fahren, dem Rückepferd zusehen oder Biene Maja treffen: 1200 Gäste besuchten am Sonntag die Technischen Betriebe und erfuhren, wie sie der Natur gegen den Klimawandel helfen können.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Der Klimawandel macht auch vor Remscheid nicht Halt. Immer mehr heiße und trockene Tage stehen uns künftig bevor, Insekten sterben, Fichten ebenso. Tipps, was jeder Einzelne tun kann, um der Natur zu helfen, erhielten die Gäste gestern bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR). Beim vierten „Sonntag in Orange“, präsentiert vom RGA, zeigten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur ihre orangefarbene Fahrzeugflotte und ihre Geschäftsbereiche, sondern warben auch für den Naturschutz.

1200 Besucherinnen und Besucher tummelten sich trotz der Hitze auf dem Gelände an der Nordstraße. „So ein Andrang war noch nie“, sagte TBR-Chef Michael Zirngiebl, der in dieser Funktion das letzte Mal dabei: Er geht Ende des Jahres in den Ruhestand.

Beim mittlerweile vierten „Sonntag in Orange“ präsentieren sich die TBR in ihrer ganzen Bandbreite und sorgten mit vielen Details des Alltags, die den Bürgerinnen und Bürgern meist verborgen bleiben, für manche Überraschung. So konnten kleine und große Kinder in die Rolle eines Müllwerkers schlüpfen: einmal selbst die Tonnen zum Müllauto rollen und den Knopf zur Leerung drücken – begeisterte Gesichter nicht nur bei den jungen Besuchern. Lange Warteschlangen bildeten sich auch für eine Fahrt mit dem Müllwagen. Besonders beeindruckend: Gerade die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen verdeutlicht, wie wichtig beide Komponenten bei der täglichen Arbeit für Remscheid sind.

Die TBR bauen den Wald klimastabil um

Für Staunen sorgte auch ein Rückepferd, das die Forstarbeiter sonst im Wald unterstützt. Es kann schwere, gefällte Baumstämme ziehen. Nele (5) war beeindruckt: „Das Pferd ist riesengroß, stark und total lieb.“ Ihr Bruder Max (7) konnte sich eher für Technik begeistern und wartete geduldig, bis er selbst den Knopf am Müllwagen zum Leeren der Tonne drücken durfte: „Das wollte ich immer schon mal machen.“ Und natürlich besaß er auch eine Fahrkarte für eine Fahrt im Müllwagen.

Wer sich an Technik und Geräten sattgesehen hatte, sich bei Livemusik von Köbes Underground oder der MKS mit einem kühlen Getränk und einer leckeren Wildbratwurst gestärkt hatte, konnte viele lehrreiche Dinge entdecken. Zudem waren Biene Maja und Willy unterwegs.

Das Credo der TBR bezüglich des klimastabilen Umbaus der Remscheider Wälder hatte das Festkomitee offensichtlich auch dem gestrigen Tag zugrunde gelegt. Es gab Livevorführungen zum Obstbaumschnitt an einem nachgebauten Baum, Erklärungen zur richtigen Aussaat der Remscheider Mischung für Wildblumenwiesen – bekannt von den Verkehrsinseln – und ein Exemplar des gesundheitsgefährdenden Riesenbärenklaus, zur Vorsicht aber hinter Gittern. Sehr beliebt war auch das Basteln von Insektenhotels aus Tontöpfen mit Heu. Aufgehängt im Garten, sorgen sie dafür, unerwünschte Schädlinge von den Pflanzen fernzuhalten. Bepackt mit Samentütchen und Insektenhotels, machten sich die Kinder zu den nächsten Stationen auf: Sie krabbelten durch ein Rohr, in dem eine achtbeinige Überraschung wartete, machten den Bobbycar-Führerschein oder balancierten auf Baumstämmen.

Der vom Forstamt äußerst liebevoll gestaltete Bereich rund um den Wald wurde durch die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Remscheid ergänzt: Die Zusammenhänge zwischen dem Lebensraum Wald und den tierischen Bewohnern konnten hier spielend erforscht werden.

Bereiche

Die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) mit Sitz in der Nordstraße 48 kümmern sich um die Bereiche Abwasser, Entsorgung, Straßenreinigung, Parks und Friedhöfe, Forst und Straßen. Betriebsleiter ist Michael Zirngiebl. Aktuelle Meldungen finden die Remscheiderinnen und Remscheider auf der TBR-Internetseite.

Kommentar von Melissa Wienzek: Jeder ist gefragt

Sie machen es richtig. Mit ihrem Aktionstag „Sonntag in Orange“ bieten die Technischen Betriebe nicht nur ein schönes Familienfest mit Wurst, Musik und Mitmachaktionen. Vor allem werben sie aktiv für den Umweltschutz – und der beginnt bei der richtigen Mülltrennung und endet beim Insektenhotel. Bereits den Kleinsten die Zusammenhänge spielerisch zu verdeutlichen, lohnt sich.

Es ist die Basis für das Verhalten im Erwachsenenalter. Und hier ist jeder von uns gefragt. Denn welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Der Klimawandel ist jetzt schon nicht mehr aufzuhalten. Unsere Wälder zeigen es deutlich: Trockene Sommer haben für ein Baumsterben gesorgt, der Borkenkäfer hilft nach. Deshalb haben sich die TBR auf die Fahnen geschrieben, den Wald für die Zukunft stabil zu machen. Denn auch das leisten die TBR für die Allgemeinheit. Der ökologische Waldumbau trägt erste Früchte. Doch es bleibt eine Mammutaufgabe.