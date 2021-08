Kleiner Flitzer hilft im Kampf gegen Schwarzarbeit

Ordnungsmobil

+ © Roland Keusch Schlüsselübergabe: Die Handwerker gaben den unscheinbaren Kleinwagen an die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes weiter. © Roland Keusch

Die Kreishandwerkerschaft stellt dem Ordnungsdienst für drei Jahre ein unauffälliges Auto zur Verfügung.

Bußgelder über 150 000 Euro hat der Kommunale Ordnungsdienst in den vergangenen zwölf Monaten wegen Schwarzarbeit verhängt. 30 Verfahren hat das Team um Michael Schwarzweller noch in Arbeit. Es könnten demnächst weitere hinzukommen. Ab sofort nämlich sind die Schwarzarbeit-Bekämpfer in Remscheid mit einem Auto unterwegs, das sie sich für Observationen gewünscht haben. Unauffällig ist es, ein Kleinwagen, der gut als Einkaufsflitzer durchgeht.

Drei Jahre wird das Leasingfahrzeug den Fahndern zur Verfügung stehen. Finanziert wird es von der Kreishandwerkerschaft. „Wir möchten dazu beitragen, dass denen, die Steuern und Sozialabgaben hinterziehen und die Handwerksbetriebe gefährden, das Leben in Remscheid möglichst schwer gemacht wird“, erklärte Geschäftsführer Fred Schulz am Dienstag zur Übergabe des Autos. Barbara Reul-Nocke, Ordnungsdezernentin der Stadt, schlug in die gleiche Kerbe: „Wir haben das allergrößte Interesse daran, dass die Betriebe nicht ausbluten.“

Dabei geht es den Ordnungskräften zum Beispiel aber um Baufirmen, die Subunternehmen aus Bulgarien beschäftigen, aber nicht wissen, ob deren Mitarbeiter auch ordnungsgemäß beschäftigt werden. Gerade hat er eine solche Baustelle im Visier. Das Auto, das ihm uns deinen Kollegen überreicht wurde, soll dabei gute Dienste tun.

7500 Handwerksunternehmen gibt es in Remscheid, sie bieten 550 Ausbildungsplätze. Um sie zu schützen, vereinbarten Handwerker und Stadt 2017 eine enge Partnerschaft. Sie ist einmalig in NRW.