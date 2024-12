Kleine Häuser mit Garten sind gefragt

Von Sabine Naber

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu ihrer siebten Immobilienbörse hat die Stadtsparkasse am Samstag eingeladen. Und es kamen so viele Interessierte, dass Fabian Günther, der neue Leiter des Immobiliencenters der Sparkasse, mit seiner ersten Messe sehr zufrieden war.

„Viele Familien haben mich angesprochen, weil sie auf der Suche nach Einfamilienhäusern, am liebsten mit einem kleinen Garten sind“, sagt Günther. Die Sparkasse sei zwar mit 40 Immobilien am Start, könne den Bedarf aber zurzeit nicht decken. „Wir suchen dringend Grundstücke für Neubauten. Denn man ist auf Remscheid – nicht zuletzt in den Großstädten um uns herum - beim Thema Neubau aufmerksam geworden“, macht der Experte deutlich. Für gute Nachfrage sorge das Neubauprojekt an der Königstraße, wo vier Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Daneben würden die Kunden vor allem in Remscheid-Süd, in Lennep und Lüttringhausen nach Häusern oder Eigentumswohnungen fragen. Gut für die Verkäufer sei, dass die Preise in Remscheid steigen, Käufer würden (noch) vom Niedrigzinsniveau profitieren. „Für eine Finanzierung ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“

„Wir denken nicht an einen Umzug, haben eine schöne Wohnung mit Balkon und Terrasse und sind zufrieden. Aber man will ja trotzdem wissen, was es in Remscheid Neues gibt“, sagt Erika Meid, die sich mit ihrem Mann bei einer Tasse Kaffee von einem Rundgang durch die Angebote erholt. Anders das junge Ehepaar, das ganz konkret nach einem kleinen Haus außerhalb der Innenstadt sucht: „Wir planen unsere Familie und wollen mehr Natur um uns herum haben“, sagt Ingo Berk. Fündig geworden sind die beiden am Samstagvormittag noch nicht, wollen die Suche aber nicht so schnell aufgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wer schon Haus - oder Wohnungsbesitzer ist, der konnte sich auf der Messe zu den Themen Modernisierung, Renovierung und Energieeffiziens beraten lassen. Knapp 30 Aussteller, neben den Immobilienexperten der Sparkasse auch die Kreishandwerkerschaft, Makler, Notare, Architekten und Steuerberater, standen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Kriminalpolizei gab Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützen kann.

RGA