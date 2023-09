Welches Gebäude suchen wir?

Das Rätsel zeigt eine öffentliche Institution in der Innenstadt.

Das Rätselfoto der vergangenen Woche zeigte den Henkelshof in Lennep.

Das aktuelle Rätsel zeigt eine öffentliche Institution in der Innenstadt, die auf dem Foto 1987 da war, wo sie heute noch ist.

Das Rätselbild der vergangenen Woche: „Klein-Manhattan“ besitzt viel Charme

Hochhäuser sind nicht jedermanns Sache. Dort zu leben, erst recht nicht. Aber: Der Henkelshof hat seinen Charme. Der RGA nannte ihn einen „mächtigen Wohnklotz mit Panoramasicht“. Drei versetzt aneinandergebaute Betonriesen reihen sich aneinander. „Wer hier in den höheren Stockwerken lebt, genießt bei guter Sicht einen Blick auf das H 2 O, über die Altstadt bis nach Bliedinghausen, in die eine Richtung nach Hückeswagen und Rade, in die andere im Optimalfall bis nach Cronenberg“, schrieb der Tüpitter vor sechs Jahren.

+ Die Wand in Lennep: der Henkelshof mit seinen drei Blöcken. © Roland Keusch

Der Henkelshof 5-7 wurde 1972 von der Solo-Bau GmbH errichtet, die ersten Bewohner zogen im Oktober 1974 ein. Die 158 Wohnungen sind großzügig geschnitten, zwischen 98 und 118 Quadratmeter groß. Deckungsgleich ist der benachbarte Henkelshof 1-3. Zumeist sind es Besitzer, die dort leben, keine Mieter. Geprägt sind die Türme durch den hohen Altersschnitt ihrer Bewohner.

Der Ausblick von den oberen Stockwerken ist ein Traum

Sabine Behfeld schickte vergangenen Samstag direkt eine E-Mail: „Ich habe dort zwar nur kurz, aber mit am schönsten gewohnt. Ist schon ewig her.“ Heinz-Jürgen Schmitz schreibt dazu: „Die Hochhäuser werden von vielen Menschen ‘Klein Manhattan‘ genannt. Die drei 16-stöckigen Häuser bestehen aus Eigentumswohnungen mit Größen von bis zu 118 Quadratmetern. Für bedeutende Neubausiedlungen standen Hochhäuser seit Anfang der 60er-Jahre hoch im Kurs und waren das Aushängeschild der Architektur. In solchen Wolkenkratzern zu wohnen galt als modern. Alle Wohnungen waren schnell und mit Fahrstuhl zu erreichen. Die Ausblicke sind ein Traum. Der Einkauf kann hier vor Ort erledigt werden und zum Beispiel für die Gesundheit das Bad H 2 O besucht werden. Nach wenigen Schritten ist man zudem auch in der Natur.“

Im Vordergrund zu erkennen ist der moderne Spielplatz an der Hans-Potyka-Straße. Den erwähnt Dieter Prill in seiner Zuschrift: „Optisch ist das Haus Henkelshof 5-7 unweit des abgerissenen Lenneper Krankenhauses unverändert, lediglich der Spielplatz wurde der heutigen Zeit angepasst.“

+ Das Gebäude im Hintergrund hat sich wenig verändert, der Spielplatz davor ist modernisiert worden. © Roland Keusch

Der Henkelshof taucht erstmals 1976 im Remscheider Adressbuch auf. Laut dem Remscheider Heimatforscher Erwin Stursberg ist Henkelshof ein alter Siedlungsname, der 1487 als „Henckells Hof“ erscheint. Namensgeber war die alteingesessene Familie Henkel oder Henkels. Wer die ersten Bewohner des Henkelshofs waren, liegt im Dunkel der Vergangenheit verborgen. Die Kirchenbücher in Lennep wurden erst ab 1654 geführt. Hierin findet sich beispielsweise mit dem errechneten Geburtsjahr 1638 ein Göddert oder Gort Henkel(s) von Henkelshof. Er heiratete um 1660 eine Anna Catharina, mit der er sechs Kinder hatte, von denen zwei als Kinder starben.

Weitere richtige Einsendungen schickten Helmut Schucht, Angela Barbonus, Sandra Walloschek, Gisela Grabowski, Jörg Wagner.

