Klausener Kleingärtner wollen eine korrekte Hausnummer

Lüttringhausen

72 Parzellen für Gartenfreunde aus ganz Europa.

Von Sabine Naber

Die Kleingärtner in Lüttringhausen sind stolz auf ihre schöne Anlage, auch wenn die Freude daran mit Arbeit verbunden ist. Am Samstagvormittag traf sich erstmals in diesem Jahr eine Gruppe von Gartenfreunden – im Volksmund werden sie auch schon mal Laubenpieper genannt –, um vor allem die Flächen zu pflegen, die nicht zur eigenen Parzelle gehören.

Das Einzige, was sie an ihrer Idylle am Stadtrand von Remscheid stört, ist, dass ihr „Kleingartenverein Lüttringhausen“ keine eindeutige Adresse vorweisen kann. „Einige schreiben uns die Adresse Klauser Delle 77 oder auch 77a zu. Aber diese Straße geht nur bis zur Nummer 27“, bringt Karl-Heinz Andre, der 40 Jahre im Vorstand des Vereins aktiv war, das Problem zur Sprache.

Im Sprachgebrauch würde man von der Klauser Delle sprechen, weil die Gartenanlage genau in der Kuhle, also der Delle, liegt. „Aber eigentlich ist die richtige Adresse Klausener Straße. Wenn wir die Rechnung der Stadt für die Grundsteuer unseres Gartenhauses bekommen, dann steht da als Adresse Klausener Straße 0. Das kleine Schieferhaus, das schräg gegenüber von uns steht, hat allerdings die Hausnummer 123.“ Also müsse die Stadt doch mal sagen: „Ihr habt die Nummer 120. Aber die sagen, sie haben andere Probleme“, weiß Andre aus Erfahrung.

Das Eingangstor zur Gartenanlage liegt am Fritz-Ruhrmann-Weg. Ein Namensschild stünde aber nur am Schützenplatz. Also sei es keine Straße, sondern nur ein Waldweg, der ein Teil des Röntgenweges ist. „Wenn ein Großereignis bevorsteht, dann wird die Stadt hier aktiv. Ansonsten sorgen wir auf dem Weg und vor allem auf dem Parkplatz an der Klausener Straße für Sauberkeit“, betont Martin Henning, der vor zwei Jahren den Vorsitz vom verstorbenen Ferdinand Beckmann übernommen hatte. Fremden könne man also schlecht erklären, wo die Gartenanlage zu finden ist. Das sei ärgerlich, ist man sich im Verein einig. Denn man wolle sich schließlich nicht einigeln.

Kleingartenverein wurde vor 41 Jahren gegründet

Im Gegenteil. Zu den Festlichkeiten, wie beispielsweise dem Osterfeuer und dem kleinen Herbstfest, das für den 30. September geplant ist, seien interessierte Besucher herzlich willkommen.

Die idyllisch gelegene Gartenanlage beherbergt 72 Gärten, die zurzeit alle belegt sind. „Wir haben hier Gartenfreunde, die aus Italien, der Türkei, Russland, Holland oder Polen kommen“, sagt Henning. Er selbst stammt aus Rumänien. „Hier beschimpft sich niemand“, betont er. Auch ein Imker mit acht bis zehn Bienenvölkern ist im Kleingartenverein aktiv. Im Herbst 1966 wurde das vorher brachliegende Gelände in Parzellen aufgeteilt, 1973 wurde die Kleingartenanlage erweitert.