Klassisch-moderner Faust begeistert Theaterpublikum

Teo Otto Theater

+ © Roland Keusch Schauspielerin Friederike Bellstedt überzeugte in der Rolle des Faust. © Roland Keusch

Faust vom Klassiker-Sockel holen – das glückte der Burghofbühne Dinslaken. Beim Gastspiel in Remscheid konnte ein spielfreudiges Ensemble das überwiegend junge Publikum für sich gewinnen.

Von Daniel Diekhans

Warum sollen immer nur Männer den Faust spielen? Was früher für Diskussionen gesorgt hätte, war für die gut 700 Zuschauer im Teo Otto Theater – ein Großteil von ihnen Schüler – kein Grund zur Aufregung. Die meisten verfolgten mit Sympathie, wie Friederike Bellstedt in Matthias Fontheims Inszenierung den Theaterhelden Faust spielte. Und für einen Klassiker hatten sie erfreulich viel zu lachen. Bellstedt ging mit herben Gesichtszügen und im schwarzen Anzug glatt als Mann durch. Doch aus der Hosenrolle durfte sie immer wieder herausfallen und so Fausts Gedankenwelt den weihevollen Ernst nehmen. Etwa wenn sie ihren Schüler Wagner (von Christoph Türkay herrlich unbeholfen gespielt) küsste und dann mit übertriebenem Seufzer bekannte: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.“

Selbst mit dem vielzitierten Einstiegsmonolog konnte die Schauspielerin überraschen. Sie sprach ihn auf der neutral weißen Guckkastenbühne, die Fausts Studierzimmer markierte und danach alle anderen Innenräume des Stücks. Zuerst trug sie die Verse in nachdenklich-grüblerischem Tonfall vor. Ein kurzer Abgang – und sie machte aus dem Text ein Manifest des Zorns. Als wolle sie sagen „Es geht auch noch anders“, sprach sie ihn beim dritten Auftritt voller Verzweiflung. Wie die sprichwörtliche Bombe platzte Mephisto-Darsteller Matze Vogel in Fausts enges Studierzimmer. Mit schrill buntem Hemd und roten Schuhen war er das Gegenbild zur „klassischen“ Anzugträgerin Bellstedt. Wenn er mit dem Handy hantierte oder sich mit Gitarre in Rockstar-Posen warf, zeigte er sich als Freund moderner Jugendkultur. Mit dem Text trieb es Vogel richtig wild. Das verbale Abfeuern der Verse konnte man anfangs für Lampenfieber halten. Doch die Schnellsprecherei hatte Methode. In der Schüler-Szene, die durch die Besetzung mit Julia Sylvester zur Schülerin-Szene wurde, legte er gar einen Goethe-Rap hin. Kaum hatte er das Kunststück mit einem kräftigen „Yeah!“ abgeschlossen, gab es Beifall – und das nicht nur vom jungen Publikum. „Jetzt sind wir mal gespannt, wie das mit der Liebe sein soll“, sagte ein Zuschauer in der Pause.

Keine Sorge! Auch in den Liebesszenen mit Gretchen-Darstellerin Charlotte Will sah man in Bellstedt den Faust und nicht die Schauspielerin. Während Regisseur Fontheim weiter das dynamische Gespann Faust-Mephisto herausstellte und noch eine sehr komische Marthe (Christine Wilke) hinzufügte, nahm er Gretchen angemessen ernst. Dass Will mitunter – auf Kosten der Textverständlichkeit - auf eine mädchenhaft hohe Stimme setzte, fiel da nicht ins Gewicht. Als Gretchens Tragödie unaufhaltsam voranschritt, machte ihr körperliches Spiel das Leiden der Figur sicht- und fühlbar. Das junge Publikum bejubelte das Faust-Ensemble fast einhellig. Bei den Älteren hörte man unterschiedliche Meinungen. Diese Inszenierung sei „gewöhnungsbedürftig“, meinte eine Zuschauerin. „An sich habe ich ein klassisches Stück erwartet – und jetzt ist sehr viel Modernes eingeflossen.“ Johannes Haun dagegen lobte nicht allein das Stück. „Ich find es toll, dass die Schauspieler die Jugendlichen so packen.“ „Die Idee mit dem weiblichen Faust“ hatte auch Reinhard Schinka überzeugt.