Klassiker begeistern Groß und Klein

Karnevalsmusik

+ © Doro Siewert Alex Becker lieh den Stücken ihre Stimme. © Doro Siewert

Das Familienkonzert in St. Bonaventura lockte mit Märchenerzählerin und Karnevalsmusik.

Von Daniel Diekhans

Schon das bunt gemusterte Jackett von Musikdirektor Peter Bonzelet machte klar, dass die 200 kleinen und großen Zuhörer ein besonderes Konzert vor sich hatten.

Beim Familienkonzert in der St. Bonaventura-Kirche gab es zwei kinderfreundliche Klassiker zu hören: das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ von Prokofjew und – passend zur Karnevalssaison – Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“.

Als Erzählerin lieh Alex Becker von Radio RSG beiden Stücken ihre markante Stimme. Bonzelet dirigierte die Kammerphilharmonie Europa, die sich 2006 in Köln gründete und seitdem als Tourneeorchester erfolgreich ist.

In „Peter und der Wolf“ haben alle Figuren ihre eigene Ohrwurmmelodie. Kaum hatten die Musiker sie angespielt, sangen und summten einige Kinder mit. Auch Becker konnte das Publikum fesseln, indem sie die Tonlagen wechselte. So wenn sie die Stimme des Vogels auf und ab springen ließ oder die Katze „auf Samtpfoten“ – also zurückhaltend leise – sprach. Den stärksten musikalischen Eindruck machte der Auftritt des bösen Wolfs, dessen Thema vom ganzen Orchester in voller Lautstärke gespielt wurde. Ein Wermutstropfen war, dass Beckers Stimme mehrmals von der Musik übertönt wurde.

Beim „Karneval der Tiere“ kam sich niemand in die Quere, denn hier erklangen Text und Musik nacheinander. Mit von der Partie waren die Pianisten Oliver Drechsel und Markus Wentz. Im Duo erweckten sie so unterschiedliche Tiere wie Esel und Kängurus zum Leben.

Dass die Konzentration im Publikum mit der Zeit etwas nachließ, nahm Bonzelet gelassen hin: „Es ist völlig in Ordnung, wenn die Kinder unruhig sind.“ Dafür war der Applaus für Erzählerin und Musiker kräftig und einhellig.