Kitas: So will die Stadt Fachkräfte gewinnen

Für die Betreuung der Mädchen und Jungen in den Kindergärten braucht es mehr Personal. Wie mehr Fachkräfte gefunden werden sollen und warum nicht auch für andere Bereiche gesucht wird.

Remscheid. Die Remscheider Stadtverwaltung soll eine Fachkräfte-Offensive starten, um Personal für die Kindergärten und für die Betreuungsangebote in den Grundschulen beim Offenen Ganztag zu gewinnen. Mit diesem Antrag setzte sich die Ampelmehrheit aus SPD, Grünen und FDP bei der letzten Ratssitzung mit deutlicher Mehrheit bei nur einer Nein-Stimme und einer Enthaltung durch.

Der Vorstoß der CDU, diese Offensive auf alle Bereiche des öffentlichen Dienstes der Stadt zu übertragen, wurde zunächst vertagt. SPD-Fraktionschef Sven Wolf schlug vor, dass die Verwaltung erst einmal vorstellen soll, „was denn schon alles gemacht wird“ bei der Suche nach neuem Personal.

Stefanie Bluth (SPD) führte aus, warum der Bedarf ausgerechnet bei der Kinderbetreuung so groß sei. „Es ist ein zukunftsweisendes Thema. Hier geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dafür ist es entscheidend, genügend Fachpersonal zu gewinnen“, erklärte sie und erinnerte daran, dass in Remscheid noch zehn weitere Kitas geschaffen werden müssten. „Deswegen haben wir den Antrag formuliert“, fügte sie hinzu.

Dieser sieht vor, dass die Verwaltung eine ganze Reihe von Ideen prüfen soll, um die Betreuungstätigkeit attraktiver zu machen. Dazu zählen begleitende Angebote bei einem Abschluss der Ausbildung – zum Beispiel, indem die Mitarbeitenden bei der Vermittlung von Wohnungen unterstützt werden. Weiterbildungschancen seien ebenso sinnvoll wie flexible Arbeitszeiten. Zudem soll das Rathaus Kontakt mit der Uni Wuppertal knüpfen, um mit den Professoren über die Möglichkeit dualer Studiengänge zu sprechen. Zusätzlich schlägt die Ampelmehrheit vor, dass die Verwaltung eine „angemessene und wertschätzende Absolventenfeier aller Erzieherinnen und Erzieher, die in unserer Stadt den Abschluss erzielen“, ausrichten soll. Auch die gezielte Ansprache von Studienabbrechern in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter könne hilfreich sein.

Diese Ideen, so Mathias Heidtmann (CDU), ließen sich aber auch auf andere Bereiche der Verwaltung ausweiten. Ein „Personalbeschaffungskonzept“müsse her: „Wir haben ja nicht nur in den Kitas und bei der Offenen Ganztagsschule Bedarf“, stellte er heraus. David Schichel, Fraktionschef der Grünen, sprach von einem „massiven Fachkräftewettbewerb“, in dem sich die Verwaltung befinde. Es sei aber sinnvoll, sich zunächst auf diesen einen großen Bereich zu kontrieren. „Bildungschancen müssen Priorität haben“, hob er hervor.

Und so soll nun eine Kampagne gestartet werden, die Menschen für Berufe in der frühkindlichen Bildung anspricht und begeistert, „um auf diese Weise qualifiziertes Personal zu gewinnen“, wie es in dem Antrag heißt.