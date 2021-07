545 Kita-Plätze werden bis 2020 in Remscheid fertig

Betreuung

+ © Roland Keusch Die Kita Sterntaler in der Fritz-Ruhrmann-Straße ist die Einrichtung, die voraussichtlich als nächstes fertig werden wird. © Roland Keusch

Es werden mehr Plätze benötigt als bisher angenommen. Fachkräftemangel könnte zum Problem werden.

Von Leon Hohmann

445 neue Plätze können bis zum Ende des Kita-Jahres 2019/20 fertig werden. Noch einmal 100 mehr bis zum Ende des kommenden Jahres. Diesen Sachstand berichtete Werner Grimm, Koordinator für den Kita-Ausbau, am Mittwoch den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses. Er machte zudem auf ein vielleicht noch größeres Problem aufmerksam: den Mangel an Erziehern.

Seit 2016 hat die Stadt Remscheid den massiven Mangel sowohl an U3- wie Ü3-Plätzen in Kindertagesstätten im Blick. Wurde erst mit gut 700 Plätze kalkuliert, war die Zahl später auf 800 korrigiert worden. Eine neue Rechnung, die gerade durchgeführt wird, werde einen leicht höheren Bedarf für die kommenden Jahren ermitteln. Darauf machte Sozialdezernent Thomas Neuhaus aufmerksam.

Kleine Verzögerungen bei dem Bau der Einrichtungen kann Grimm nicht ganz ausschließen. Jeder Neubau habe seine Besonderheiten. Die Grundstücke seien unterschiedlich, ebenso die Träger. Rückmeldungen von diesen erhielt Grimm nicht nur zu den Arbeiten, sondern auch zur Personalsituation in den neuen Kitas. „Die Träger teilten mir mit, dass es nicht einfach ist.“ Sie seien aber optimistisch, genug Fachkräfte zu finden, sagte Grimm. Er warf die Frage auf, ob die Träger die Situation vielleicht unterschätzt haben. Denn es werde gleichzeitig Personal für fünf Einrichtungen gesucht. Den Gesamtbedarf, darunter fallen neben Erziehern auch Hauswirtschafter, werde er nun erfassen.

Derweil laufen die Arbeiten an den Neubauten weiter. Die Kita Fritz-Ruhrmann-Straße (80 Plätze) und die Waldgruppe Honsberg (20 Plätze) werden voraussichtlich im August betriebsbereit sein. Die Einrichtungen Arturstraße (110 Plätze), Sedanstraße, Hackenberg, Oststraße (je 80 Plätze) und Engelsberg (75 Plätze) werden wohl im ersten Halbjahr 2020 fertig. Bis Dezember 2020 soll dann die Kita Burger Straße 90 ebenfalls betriebsfertig sein.

Mannesmann-Villa erhält einen Anbau

100 Plätze sollen in der ehemaligen Mannesmann-Villa entstehen. „Das Gebäude ist nicht groß genug. Es wird einen Anbau geben“, erklärte Grimm. Das sei problemlos möglich, denn das Gebäude selbst stünde nicht unter Denkmalschutz. Nur die Toreinfahrt ist geschützt. Architekten würden derzeit einen aussagekräftigen Entwurf für den Anbau erarbeiten und mit Jugendamt, Träger und Investor abstimmen. „Da ist mächtig Bewegung drin“, fasste Werner Grimm zusammen.

Investitionen muss es in Remscheid allerdings nicht nur in Kita-Neubauten geben, sondern auch in Bestandseinrichtungen. Betroffen ist unter anderem die Tagesstätte Dicke Eiche. Dort gebe es beunruhigende Risse in der Fasse, meinte Peter Nowack, Abteilungsleiter für Kindergartenangelegenheiten. In Vieringhausen muss zudem das Dach saniert werden. In beiden Fällen sollen die Arbeiten bis Ende 2019 abgeschlossen werden – bei laufendem Betrieb.