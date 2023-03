Kita-Not in Remscheid: Es fehlen 600 weitere Plätze

Nach einiger Verzögerung soll die neue ISS-Weltkinder-Kita an der Sedanstraße am 1. August öffnen.

Probleme gibt es vor allem bei den Plätzen für U3-Kinder. Die Stadt plant deshalb einige neue Kitas - darunter ein Großprojekt.

Von Melissa Wienzek und Andreas Weber

Remscheid. Die Not ist groß. Mehr als 600 weitere Kita-Plätze fehlen in Remscheid. Das erklärte Jugendhilfeplaner Til Rebelsky am Mittwochabend in der Bezirksvertretung Süd. Der Mann, der händeringend nach Räumen und Plätzen für den Nachwuchs sucht, hat derzeit keinen leichten Job. „Der Bedarf ist groß. Die Anmeldungen, unter anderem über das Portal ,little bird‘ zeigen, dass wir eine Menge Eltern enttäuschen müssen, die alle einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben.“

Das Problem ist vor allem in der U 3 groß. Mittelfristig soll die Stadt laut Rebelsky eine Deckung von 50 Prozent vorweisen können – aktuell kriegt man mit enormer Kraftanstrengung gerade 38 hin. „Und das nächste Problem wird die OGS“, prognostiziert der Planer. Auch hier fehlen in der Folge dann Plätze. Und der Fachkräftemangel kommt obendrauf. Die Einrichtungen, die demnächst an den Start gehen, lindern die Not nur ein wenig.

Für den 1. Mai ist die Eröffnung der Kindertagesstätte Stiftung Tannenhof II in Lüttringhausen (100 Plätze) und am 1. August die der „ISS-Weltkinder“ an der Sedanstraße (80 Plätze) terminiert. Die insgesamt neun zusätzlichen Gruppen sind aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Kita-Ausbau schreitet zwar stetig voran, jedoch nicht in der Geschwindigkeit, die notwendig wäre, um den Bedarf zeitnah zu decken. Noch gilt das im September 2019 vom Rat fixierte Ausbauziel mit der Schaffung von 1123 zusätzlichen Plätzen. Dass die nicht reichen, war absehbar. Nun steht fest: Über 600 weitere fehlen. Zurzeit wird im Jugendamt die Bedarfsplanung aktualisiert. Im Herbst werden die Ergebnisse im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Die Gründe: Es gibt gleich mehrere Faktoren. Die Stadt erlebt zum einen durch weltweite Krisenherde eine hohe Zuwanderung. Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat viele Kinder im Kita-Alter nach Remscheid geführt.

Zudem: Die Nachfrage nach Plätzen in der U 3-Betreuung steigt stetig, da immer mehr Mütter und Väter arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Schon seit 2015 sind viele Gruppen in den Kitas überbelegt, um den gestiegenen Anfragen gerecht zu werden. Zeitnah soll dies vom Jugendamt zurückgedreht werden – die Folge: neue Lücken. entstehen. Außerdem sorgen stabile bis steigende Geburtenzahlen dafür, dass die Nachfrage nicht abflaut.

Hier sollen Kitas entstehen: 2024 steht nun die Inbetriebnahme von fünf weiteren Neubauten an. Die Kita Stadtpark an der Hindenburgstraße 92 (6 Gruppen mit 110 Plätzen), die Kita Rosenstraße (4 Gruppen mit 80 Plätzen), die Kita Stauffenbergstraße (5 Gruppen mit 100 Plätzen), die Kita Flurweg (4 Gruppen mit 60 Plätzen) und die Kita Grillardor in der Lüttringhauser Straße 77 (4 Gruppen mit 80 Plätzen). 430 der zurzeit errechneten 458 fehlenden Plätze würden damit abgedeckt.

Im Südbezirk befinden sich gleich vier Kitas in der Planung. Auf dem Gelände der alten Mannesmann-Villa an der Burger Straße könnte Remscheids bislang größte Kindertagesstätte mit sechs Gruppen und 120 Kindern entstehen. Hier ist aber bislang nach einem Investorwechsel nichts passiert. „Meine letzte Information war: Eine Kita sei nicht lukrativ genug für einen Investor dort“, erklärte Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) am Mittwochabend in der Sitzung.

„Das Projekt hat noch Temperatur“, versicherte Til Rebelsky, gab aber zu bedenken: Laut Kibiz-Gesetz könne man 13 Euro je Platz abrechnen, Investoren forderten aber 20 Euro. Man sei dran. Dazu könnte an der Hohenhagener Straße in der ehemaligen Johanneskirche und deren Anbauten Platz entstehen für vier Gruppen und 80 Plätze. Hier laufen bereits Gespräche mit der Evangelischen Auferstehungsgemeinde.

In einem ehemaligen Gemeindehausteil der Versöhnungskirche an der Burger Straße sind ebenfalls vier Gruppen für 80 Kinder in der Überlegung. In der Steinackerstraße 3, neben der alten Kita, sind zwei Gruppen und 40 Plätze geplant.

Die Suche: Mit 320 weiteren Plätzen in 16 Gruppen will es die Stadt aber nicht bewenden lassen. Kita-Koordinator Peter Nowack und sein Team suchen weiter nach neuen Grundstücken und Investoren – was nicht leicht ist. Dazu gehört übrigens auch, ein Grundstück für eine Großkindertagesstätte mit zehn Gruppen zu finden. Diese Idee treibt die Stadt nun weiter voran.

Aber wo? Die Topographie Remscheids, bebaute Flächen und weitere Ausschlusskriterien erschweren die Suche. „Remscheid ist nicht leicht zu umbauen für solche Projekte“, erklärte Til Rebelsky. „Wir stehen zudem in brennender Konkurrenz mit Gewerbe.“

Anmeldung

Seit 2016 laufen alle Anmeldungen in Remscheid für Kitas, Tagespflegen und Tageseltern ausschließlich über das Online-Portal Little Bird, zu finden über www.remscheid.de. Dort präsentieren sich alle Anbieter mit ihrem Profil und Infos rund um ihr Angebot.