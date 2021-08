Kita-Neubau: Stadt bietet Grundstücke an

13 Träger in den Startlöchern

Für den Bau von Tagesstätten stehen 13 Träger in den Startlöchern. Die aber fordern Garantien.

Von Andreas Weber

Am Mittwoch tagte die Kita-Projektgruppe im Rathaus, um den Aus- und Neubau von Kindertagestageseinrichtungen voranzutreiben. Ein Schritt dabei wird das Bieterverfahren für drei städtische Grundstücke sein, auf denen Kitas entstehen könnten. Allen 13 Trägern, die sich bislang auf das Interessenbekundungsverfahren gemeldet haben, werden Parzellen an der Freiheitstraße (Alt-Remscheid), Fritz-Ruhrmann-Straße (Lüttringhausen) und Spichernstraße (Hohenhagen) schmackhaft gemacht. Größere Kitas ab vier Gruppen könnten dort eine Heimat finden.

Zwischen Freiheit- und Wilhelm-Engels-Straße müsste die alte Frantzen-Villa abgerissen werden. Das Patrizierhaus am Frantzengässchen ist baufällig und verkommt seit langem. Die anderen beiden Grundstücke sind unbebaut. Das eine befindet sich am Hohenhagen hinter der Walther-Hartmann-Schule, das andere an der Klauser Delle am Eingang zu der 39 Meter langen Sackgasse, der Fritz-Ruhrmann-Straße.

Dem RGA bestätigte Kita-Koordinator Werner Grimm, dass die Verwaltung daran arbeite, zwei weitere städtische Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Manche Träger benötigen keine städtischen Angebote, da sie bereits ein eigenes Terrain im Auge haben. Die evangelische Stiftung Tannenhof zählt dazu. Sie möchte bei sich gegenüber auf dem geplanten 25.000 Quadratmeter großen „Baufeld Tannenhof Süd“ unter anderem eine zweite Kita anbieten.

Die erste, die sich auf dem jetzigen Tannenhof-Gelände befindet, hält 73 Plätze in vier Gruppen vor. Die zweite Einrichtung soll fünfgruppig ausfallen und 90 Kinder beherbergen. Tannenhof-Geschäftsführer Dietmar Volk nennt eine Grundvoraussetzung: „Wir brauchen eine Belegungsgarantie, ähnlich wie bei der Volksbank am Holscheidsberg.“

In der Regel gibt es für die Träger Belegungsgarantieren über 20 Jahre

Der Investor will vermeiden, auf einer unrentablen Kita sitzen zu bleiben, falls die Kinderzahlen wieder zurückgehen. „Die Forderung ist berechtigt“, meint Werner Grimm. Diese beträfe nicht nur den Tannenhof, sondern werde generell von allen Trägern gestellt. Will sie ihr Kita-Problem lösen, muss die Stadt den Bauherren entgegenkommen. „In der Regel gibt es Garantien über 20 Jahre“, erklärt Grimm. Das Tannenhof-Projekt ist im Entwurfsstadium. „Die Pläne liegen uns vor. Wir befinden uns in der Prüfungsphase“, nennt Grimm den Stand der Dinge. Ob das Baurecht auf der grünen Wiese an der Remscheider Straße eine Kindertagesstätte erlaubt, muss abgeklopft werden. Werner Grimm hat in seinem ersten halben Jahr als Koordinator gelernt: „Bau- und Planungsrecht sind eine hochkomplizierte Sache.“

Dabei pressiert die Suche. Mindestens 700 Plätze fehlen. Für das Kita-Jahr 2017/28 sind nur 85 zusätzliche fix. 65 gibt es an dem Container-Standort Am Stadtpark, 20 durch einen Anbau der Elterninitiative Zaunkönig in Bergisch Born. An den Schulstandorten Dörpfeldschule und GGS Hackenberg wird geprüft, ob auf deren Gelände eine Kita zusätzlich untergebracht werden kann. Einige Träger sind an Wald- und Naturkindergärten interessiert. „Mit drei potenziellen Trägern wurde das ehemalige Waldhofgelände besichtigt. Vonseiten der Forstverwaltung würden keine Bedenken bestehen“, weiß Grimm. Er hofft, im Frühjahr weitere Erfolgsmeldungen zu verkünden.

Licht am Horizont: „Eine weitere Bedarfsbestätigung für eine sechsgruppige Einrichtung wurde ausgestellt. Die Verhandlungen zwischen dem Investor des Trägers und dem bisherigen Eigentümer sind nach deren Angaben fortgeschritten und stehen kurz vor der Vertragsunterzeichnung“, heißt es in einer Vorlage für den Jugendhilfeausschuss, der sich am 8. März dem Thema widmen wird. Während die Suche nach Standorten eine „Herausforderung“ (Grimm) bleibt, gibt es Träger reichlich. Das Interessenbekundungsverfahren wird sogar ausgeweitet. Elf Rückmeldungen gab es ursprünglich, zwei weitere Träger haben nachgemeldet. „Es ist davon auszugehen, dass noch mal zwei hinzustoßen“, sagt Grimm. Mehrere Träger wollen sogar mehr als eine Kita betreiben.