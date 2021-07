Kita-Leiterin geht in den Ruhestand

Abschied

+ © Michael Schütz Für die Alte und die Neue schließt sich der Kreis: Am Henkelshof war Katharina Wolf (re.) einst die Chefin von Britta Hartz-Sieckendick. © Michael Schütz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Nach 43 Berufsjahren nahm Erzieherin Katharina Wolf Abschied. Zum Schluss Traum erfüllt.

Von Andreas Weber

Im Zeugnis, das Katharina Wolf im Übergang von der Paulstraße zum Henkelshof ausgestellt wurde, stand, sie sei „scheinbar zu höheren Aufgaben“ berufen. Am Freitag verabschiedete sich die verdiente Erzieherin mit 63 Jahren in den Ruhestand. Das „scheinbar“ wärmte sie vor geladenen Gästen in der Kita Holscheidsberg genüsslich auf.

Denn einen Großteil ihrer 43-jährigen Berufstätigkeit hat Wolf Führungsaufgaben bekleidet. 1975 begann sie bei der Stadt Remscheid als Jahrespraktikantin in der Kita Paulstraße. 15 Jahre arbeitete sie in der Paulstraße als Gruppenleiterin, später als Kita-Chefin. Von dort wechselte sie zum Henkelshof in Lennep. 1977 begann ein prägendes, zugleich nervenzehrendes Kapitel.

Bezirksbürgermeister Otto Mähler nannte es am Freitag das „dunkelste Kapitel in Ihrer Laufbahn“. Bezogen ist dies auf die baulichen Voraussetzungen in der Kita Eberhardstraße. „Wir waren 1997 gerade eingezogen, da begann der Vermieter, das Dach abzureißen und zwei Etagen draufzusetzen – alles während des laufenden Betriebes“, erinnert sich Katharina Wolf, Tochter des ehemaligen Oberbürgermeisters Peter Wolf (1963/64). Der Straßenlärm war bei geöffneten Fenstern extrem, die 52 Stufen zum Außengelände hoch eine Qual. „Und anderthalb Jahre waren wir eingerüstet, hatten kaum Tageslicht.“

Die Umstände nennt Katharina Wolf rückblickend „unsäglich“. Von der Hölle ging´s nach der plötzlichen Schließung Ende 2014 wegen Schimmelbefalls ins Paradies. Nachdem die gebeutelte Kita über zwei Jahre im Containerdorf am Stadtpark verbracht hatte, wurde im August 2017 die Kita Holscheidsberg eingeweiht. Für Katharina Wolf wurde es in einer modernen Vorzeige-Kita ein würdiger Abschluss: „Hier konnten wir unsere Träume erfüllen.“ Investor Volksbank ließ dem Erzieherinnen-Team viel freie Hand bei der Ausgestaltung. „Ein Super-Abschluss“, befand die scheidende Leiterin. Dezernent Thomas Neuhaus lobte ihre Umsicht in schwierigen Zeiten: „Es war imponierend, wie ruhig und professionell sie die Umwälzungen hinbekommen haben.“

Mehr um das Pferd kümmern und einen Hund anschaffen

Katharina Wolf ist sicher, dass ihr die Rente gut tun wird: „Ich glaube nicht, dass ich Langeweile haben werde.“ Sie besitzt ein Pferd in Witzhelden, das sie intensiver betreuen kann, will sich einen Hund anschaffen und macht zur Abwechselung für sie Neues: eine 17-tägige Kreuzfahrt, die in der Karibik beginnt und nach sieben Tagen Atlantik-Querung in Mallorca enden wird.

Ihre Nachfolgerin zum 1. Januar 2019 steht seit Mittwoch fest: Britta Hartz-Sieckendick (48), Mutter von drei Kindern, seit 30 Jahren bei der Stadt Erzieherin. Zuletzt hat sie die Remscheider Straße mit aufgebaut und war danach stellvertretende Leiterin in Honsberg.