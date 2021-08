Kita Himmelszelt: Mitten in der Stadt toben die Kinder im Grünen

Familienzeit

+ © Antje Dahlhaus Kinder der Kita Himmelszelt in ihrer Leseecke: Die Bücher-Rucksäcke können sie am Wochenende mit nach Hause nehmen. © Antje Dahlhaus

Die evangelische Kindertagesstätte in der Buschstraße versucht, den Kindern möglichst viele Impulse geben. Dazu gibt es das Labor, eine Bibliothek und Zusatzangebote.

Von Antje Dahlhaus

Ein Satz steht nicht nur in der Konzeption der Kindertagesstätte „Himmelszelt“ auf Seite 1, er ist auch Grundlage des Handelns in der Einrichtung: „Du Kind wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.“ Der Satz stammt von Janusz Korczak, promovierter Leiter eines Waisenhauses für jüdische Kinder in Warschau im Dritten Reich. „Er ist freiwillig mit den Kindern ins KZ gegangen, er hätte es nicht gemusst“, sagt Kindergartenleiterin Christa Vicari, „diese Haltung hat mir sehr imponiert.“

Die anvertrauten Kinder mit demselben Respekt zu behandeln wie Erwachsene, das ist für sie und das Team selbstverständlich. Und deshalb werden die Kinder abgeholt, zuhause. „Wir besuchen jede Familie, bevor das Kind in die Einrichtung kommt“, erläutert Vicari. Damit werde der Erstkontakt zu den Erziehern sehr viel entspannter.

Ein weiterer Baustein, damit Teilhabe möglich wird, ist Sprache. Im Himmelszelt haben die Verantwortlichen dafür einen besonderen Ansatz: die Bibliothek. 800 (Bilder-)Bücher ist diese stark und bietet damit weit mehr Anreize für Zwei- bis Sechsjährige als dies ein Elternhaus könnte. „Wir haben außerdem Leserücksäcke für das Wochenende“, sagt Christa Vicari. Die sind wechselnd bestückt mit drei Büchern und einer Anleitung, wie man mit Büchern gut umgeht. „Der Rucksack ist quasi die Garage“, sagt sie lächelnd.

Im Labor dürfen die Kinder auch allein experimentieren

Integriert in dem Raum gibt es eine weitere Besonderheit: das kleine Labor. Dort können Vorschulkinder die Welt der Naturwissenschaften erkunden. Ein Teil der Experimente mit Wasser – was schwimmt, was nicht? – dürfen die Kinder unbeaufsichtigt erproben, bei anderen Experimenten helfen geschulte Mitarbeiter.

Um die Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten möglichst authentisch erleben zu können, wurde mit Unterstützung von Eltern, Träger und Sponsoren vor vier Jahren auch das Außengelände naturnah umgestaltet. „Wir haben für einen innerstädtischen Kindergarten sehr viel Platz“, freut sich Vicari. Erzieherin Eva Frommenkord ergänzt: Zudem ist das Gelände kaum einsehbar. Hier gibt es Wasserläufe mit Staumöglichkeiten, Spaziergänge in den Wald sind auch möglich, „allerdings ist dies mit Zweijährigen schwieriger als früher,“ sagt Vicari, die seit 1986 hier arbeitet, seit 14 Jahren als Leiterin.

Andere Altersstrukturen bedeuten Herausforderungen. In der teiloffenen Einrichtung gibt es feste Gruppenarbeit und Zeit, die in den Zusatzangeboten verbracht wird, sei es der Bewegungsraum oder die Kreativwerkstatt. „Dafür verteilen wir mit Würfeln bestückte Flaschen an die Dreijährigen“, erläutert Vicari. Die Farbe der Würfel steht für einen Bereich. So will man vermeiden, dass immer dieselben Kinder ihren Lieblingsplatz reservieren. „Manche entdecken dann, dass auch der Kreativbereich für sie spannend sein kann“, erklärt Eva Frommenkord.