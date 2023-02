Illegaler Waffenhandel am Hasten: Kistenweise Gewehre und Pistolen verkauft

Zuhälter, Rocker und Dealer waren Stammkunden.

Von Dirk Lotze

Remscheid. Schwere Vorwürfe gegen drei Angeklagte (27, 38 und 47 Jahre), die sich seit Donnerstag im Amtsgericht Wuppertal verantworten müssen: Der Jüngste habe als Mitarbeiter eines Hastener Waffengeschäfts Pistolen und Gewehre abgezweigt und unter der Hand an Kriminelle verkauft. Bei den Waffen soll es sich teils um sogenannte Pumpguns – also Gewehre – gehandelt haben. Die Abnehmer hätten ihren Hintergrund im Drogen-, Rocker- und Rotlichtmilieu.

Für den internationalen Vertrieb habe mit seinen Kontakten in die Szene der Älteste gesorgt – ein Türsteher in einem Düsseldorfer Prostitutionsbetrieb. Der 38-Jährige habe unterstützt.

Hinweise auf die illegalen Geschäfte hatte die Polizei im Oktober 2019 erhalten, im Zusammenhang mit Ermittlungen zum Drogenring des „Königs vom Berliner Platz“ in Wuppertal. Ein Mann gab bei der Polizei in Düsseldorf an: Es finde Waffenhandel statt. Um dieselbe Zeit fiel bei einer Durchsuchung bei Drogenhändlern in Wuppertal eine Pistole auf, das hat ein Polizist aus der Ermittlungskommission im Gericht ausgesagt. Einer der damals Beteiligten habe den Waffenkauf beschrieben: „Er hat gesagt, dass sie in der Remscheider Firma unter dem Tisch verkauft wurde.“ Dieser Mann habe gewusst, dass sich der Waffenladen-Mitarbeiter und der Sicherheitsmann aus der Rotlichtszene kannten. Im September 2020 durchsuchten Ermittler zwölf Adressen im Bergischen.

Laut früheren Aussagen vor der Polizei soll es bei zwei Gelegenheiten um kistenweisen Handel mit je mehr als 20 Pistolen des Herstellers Glock gegangen sein. In einem Fall soll in der Firma eine Lieferung eingegangen sein, für die die Geschäftsführung keine Bestellung aufgegeben hatte.

Einen angeblichen Verlust von 25 Waffen soll der 27 Jahre alte Angeklagte für den Betrieb bei der Polizei angezeigt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den älteren Mitangeklagten – den Türsteher – als Dauergast eines FKK-Clubs in der Landeshauptstadt kannte. Zu den gemeinsamen Taten hätten sie sich spätestens im Februar 2019 entschlossen gehabt. Die Anklage umfasst sieben konkrete Vorwürfe.

Kuriere lieferten illegale Waffen bis nach Belgien

Der 27-Jährige soll bei der Polizei Taten bestätigt haben. Vor Gericht schweigt er, ebenso der 47-Jährige. Der dritte Angeklagte bestätigte zu Prozessbeginn, er habe einen Karton mit einem Gewehr für seinen Cousin transportiert. Dieser Mann muss sich in einem eigenen Verfahren verantworten.

Unter den ersten Zeugen bestätigte ein Handwerker (48), als Kurierfahrer gearbeitet zu haben: Er habe ein Gewehr ins Ruhrgebiet geliefert, andere Waffen habe er nach Belgien gefahren. Was in den Kartons war, habe er gewusst; nachgeschaut habe er nicht: „Bei den Drogen habe ich auch nicht geguckt, das war alles verpackt.“

Das Gericht hat drei weitere Termine für die Verhandlung vorgesehen.