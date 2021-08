Pfingstkirmes: Trampolin wird zum Kirmes-Renner

Lennep

+ © Michael Schütz Natürlich durfte auch der gute alte Autoscooter bei der Lenneper Kirmes der Schützen nicht fehlen. © Michael Schütz

Der Lenneper Schützenverein Eintracht hatte zu seinem Volksfest eingeladen. Der neue König heißt Michael Weber.

Von Bernd Büllesbach

An den Wetterbedingungen kann es nicht gelegen haben, dass am Samstag auf der Kirmes in Lennep weniger los war als an einer abendlichen Supermarktkasse. Die Pfingstkirmes am Standort in der Robert-Schumacher-Straße verlief nicht so rund wie gewünscht. Zwar bot der Schützenverein Eintracht Lennep als Veranstalter ein tolles Programm mit Rock-, Pop- und Livemusik im Zelt, aber zufrieden waren die wenigsten.

Auf etwa 130 Metern Länge hatten die wenigen Fahrgeschäfte und Besucher zwar gut Platz, doch der Besucheransturm blieb aus. Das bedeutete auch gleichzeitig eine entspannte Parksituation rund um den Veranstaltungsort. Dies nutzte das Ehepaar Heckers aus Lüttringhausen. „Ich habe sogar auf dem Park-and-Ride-Parkplatz noch einen Stellplatz erwischt“, erzählte Adolf Heckers. „Das Angebot an Fahrgeschäften für Kinder ist zwar überschaubar, aber wir lassen uns das Bier und die Wurst schmecken“, fügt er hinzu.

Jenny Bötter war mit ihrem Kinderkarussell „Aiport Kids“ zum ersten Mal in Lennep. „Ich habe heute noch nicht einmal die Standgebühren eingenommen“, erzählte sie und möchte ihr Wiederkommen von dem Erfolg der letzten beiden Pfingsttage abhängig machen. Die kleinen „Flugzeuge“ hoben wegen mangelndem Zuspruchs einfach nicht zur „Flugrunde“ ab. Das Fahrgeschäft Schmidt war auch nicht mit dem Geschäfts-Ergebnis zufrieden. „Aber als altes Remscheider Familienunternehmen vom Rosenhügel nehmen wir mit dem Auto-Scooter sicherlich auch im nächsten Jahr an der Kirmes teil“, versicherte William Fuhrmann. Die Zeiten sind vorbei, als die bunten Auto-Scooter gestürmt wurden, sobald die Sirene das Ende der Fahrt ankündigte, um noch ein freies Fahrgerät zu erwischen.

Auch Süßenwarenstand durfte nicht fehlen

Dominik, John und Raffael warteten mit ihrem Vater Michael Reichel vor dem Trampolin auf einen freien Platz, um – gut gesichert – zu hüpfen. Dieses technisch doch sehr simple Gerät begeisterte die Kinder, und es kam hier immerhin zu Wartezeiten. Nicole Feiser aus Lennep hatte mit ihrem vierjährigen Sohn Filip ein Einkaufscenter besucht und verband damit den Besuch der Kirmes. „Sobald mein Sohn die Runde auf dem Kinderkarussell beendet hat, fahren wir aber nach Hause“, erzählte Nicole Feiser. „Wir müssen noch Vorbereitungen für den Grillabend treffen.“

Schützen bieten viel Programm © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch

Erich Merken bot mit seinem Süßwarenstand all jene Köstlichkeiten an, die einen Besuch der Kirmes immer lohnenswert machen: köstlich duftende Mandeln und Popcorn, Liebesäpfel, frisch gebackene Berliner Ballen gefüllt mit Aprikosenmarmelade und dann – nicht zu vergessen – die Lebkuchenherzen mit mehr oder weniger sinnhaften Sprüchen. Auch er trauert dem alten Standort in Lennep nach, den er schon seit 1973 beschickte. „Vielleicht müssen sich die Leute ja erst an den neuen Standort gewöhnen und so eine neue Tradition zu entwickeln“, vermutet er und brennt weiter Mandeln im Kupferkessel.

Für das herzhafte Angebot auf der Kirmes war „Darmanns Schlemmerecke“ zuständig. Schon 48 Jahre bereist Evelyn Darmann mit ihrem Unternehmen die Veranstaltungen in Remscheid und Umgebung. „Ich sehe der Besucherfrequenz eigentlich gelassen entgegen; abgerechnet wird erst nach Pfingsten“, erklärte die erfahrene Imbissbetreiberin.

DIE KIRMES NEUER STANDORT Alljährlich plant, leitet und lenkt der Schützenverein Eintracht Lennep 1928 das traditionelle Volks- und Schützenfest, seit einigen Jahren am neuen Standort an der Robert-Schumacher-Straße. MEINUNG Der neue Platz gefällt den meisten Besuchern gut – die Größe der Kirmes wird allerdings bemängelt. Es fehlen ihrer Meinung nach weitere attraktive Fahrgeschäfte, wie unsere nicht-repräsentative Umfrage ergeben hat.

Heike Bornewasser, Gattin des Vorsitzenden Dieter Bornewasser, fand auch keine schlüssige Erklärung für die Besucherfrequenz. „Viele Menschen haben die Feiertage vielleicht zu einem Kurzurlaub genutzt,“ vermutete sie. Die zwischenzeitlichen Unwetterwarnungen, ergänzt Gatte Dieter Bornewasser, seien auch nicht hilfreich gewesen. Im Festzelt spielte am Samstagabend die Coverband „Framework“ Rock- und Pop-Songs – und habe für Superstimmung gesorgt, fügt der Schützenchef hinzu. Einen neuen König gab es natürlich auch: Michael Weber (45) gewann schon an Vatertag den Wettbewerb auf dem Schießstand. An seiner Seite stehen seine Ehefrau Melanie und als Prinzessin Tochter Chantal.