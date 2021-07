Kirmesbilanz fällt durchwachsen aus

Schützenplatz

+ © Roland Keusch Birgit und Friedrich Finnendahl sind zum ersten Mal mit ihrem „Bremer Fischhuus“ auf der Remscheider Kirmes. © Roland Keusch

Kritik der Schausteller und Besucher.

Von Bernd Büllesbach

Die Stirn in Falten gelegt und hochgezogene Augenbrauen war die durchgängige Mimik auf die Frage nach den Umsätzen bei der Frühjahrs-Kirmes auf dem Remscheider Schützenplatz.

Miro Szablinski mit seinem Bierstand war sogar der Meinung „kalte Getränke bei dem Wetter zu verkaufen, ist wie Sand in der Sahara anzubieten.“ Nathan Böttner mit seinem Kinderkarussell war zum ersten Mal in Remscheid und mit seinem Umsatz zufrieden. „Samstag und Sonntag war bombig, ab Montag allerdings weitgehend tote Hose“, beschrieb er die Umsatzerlöse. „Ich hoffe allerdings noch auf die letzten zwei Tage, um zu einem insgesamt zufriedenstellenden Umsatz zu kommen.“

René Haase saß beschäftigungslos an der Kasse des Fahrgeschäfts „Hully Gully“. Auch er setzt noch auf die zwei letzten Tage der Kirmes. Reinhold Kettuakar war schon am frühen Freitagnachmittag wieder auf dem Weg nach Hause und bemängelte das Fehlen von Attraktionen. „Aber meine Erwartungen waren nicht groß, so dass ich auch nicht enttäuscht werden konnte“, gab er sich fatalistisch.

Kämpferisch dagegen trat Schausteller Friedrich Finnendahl mit seinem „Bremer Fischhuus“ auf. Seit 1977 beschickte er das Volksfest mit Fahrgeschäften. In diesem Jahr ist er zum ersten Mal mit dem „Restaurant auf Rädern“ vor Ort. Die kirmesüblichen Brötchen mit Marinaden gehen an der Außentheke in den Verkauf. Innen bietet er auf 200 Quadratmetern mediterrane Fischspezialitäten und gut gekühlte Weißweine an. „Ich bin mit den Umsätzen unter Berücksichtigung der Temperaturen zufrieden“, sagt der Schausteller. „Natürlich sehe ich die Lücken, die die nicht erschienen Kollegen hinterlassen haben“, gab sich Finnendahl realistisch.

Gleichwohl übte er konstruktive Kritik an den ausrichtenden Remscheider Schützenverein. „Es fehlte einfach an Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.“ Auch sei es durchaus sinnvoll, auf Standgeld zu verzichten, um einen „Kracher“ zu bekommen.

Am Ende des Jahres wird abgerechnet

Eben jene Kracher vermisste auch Michael Ulrich aus Remscheid. „Wo ist das Riesenrad, wo die Achterbahn oder die Wilde Maus?“, fragte er. Der Meinung waren auch die drei Mädchen. „Wir haben zusammen 60 Euro und überlegen, wo sich die Ausgaben lohnen“, war der Kommentar von Anna (11), Jennifer (12) und Lena (11). „Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir das Geld sparen und später in einen Vergnügungspark fahren.“

Auch Markus Edrich vermisst aus Kindheitstagen gewohnte Fahrgeschäfte wie eine Achterbahn. Franz Decker aus Solingen beschickt schon in der 3. Generation den Schützenplatz mit Kirmes-Süßwaren. „Das Wetter ist eben so, wie es ist“, gibt er sich gelassen. „Am Ende des Jahres wird abgerechnet.“ Der gleichen Meinung ist Patrick Krosta mit seinem „Drops Shop“. Auf die von den Mitbewerbern vermeintliche mangelnde Resonanz angesprochen, meinte er als Kenner des Bergischen Landes: „Der Remscheider ist eben so.“