Kirchenkreis will Steuer umverteilen

Schrumpfende finanzielle Ressourcen waren das zentrale Thema der Kreissynode. Neuer Superintendent soll hauptamtlich tätig sein.

Update vom 17. Juni 2019:

Auf die Gemeindeglieder im Evangelischen Kirchenkreis Lennep kommt keine neue Kirchensteuer zu. Lediglich soll die Verteilung des Geldes auf die Gemeinden neu geregelt werden. So haben es die 17 Gemeinden auf ihrer jüngsten Kreissynode beschlossen. Die Berichterstattung des RGA war insofern missverständlich, was wir zu entschuldigen bitten. Über die Höhe der Kirchensteuer sowie über die Art und Weise ihrer Erhebung entscheidet allein die Landeskirche. Auf der Synode ging es deshalb allein um die Frage, wie die Einnahmen verteilt werden. Dabei kommt künftig eine Kopfpauschale zur Wirkung. Sie soll für einen Finanzausgleich zwischen solchen Gemeinden mit gut verdienenden und solchen mit weniger gut verdienenden Gemeindegliedern sorgen. Heute gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede in der finanziellen Ausstattung der Gemeinden und die Schere zwischen armen und reichen Gemeinden wurde größer. Superintendent Hartmut Demski freut sich über die Entscheidung. „Die Berechnung wird einfacher, die Zahlungsschwankungen nehmen ab, die Planungssicherheit nimmt zu.“ ric

Unser Artikel vom 16. Juni 2019 - Von Antje Dahlhaus

In Zeiten kleiner werdender Kirchengemeinden schrumpfen auch die finanziellen Ressourcen. Den seit Jahren anhaltenden Trend nicht nur zu beklagen, sondern in den Griff zu bekommen, war zentrales Thema der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Lennep, zu dem auch die Gemeinden des Umlandes zählen.

Ein Schwerpunkt war dabei die Umverteilung der Kirchensteuer. „Wir haben vorgeschlagen, das System umzustellen“, erläutert Superintendent Hartmut Demski. Angedacht ist eine Art Pro-Kopf-Pauschale für jeden Gläubigen, unabhängig davon, wie gut er verdient und wie viel Kirchensteuer damit anfällt. Ziel ist eine Nivellierung armer und reicher Gemeinden.

Prinzipiell sei man damit auf Zustimmung gestoßen, schätzt Demski die Situation ein. Entscheidend bleibe aber immer die Diskussionslage vor Ort. Weil solche Themen aber bereits im Vorfeld auf den Weg gebracht würden, rechne er prinzipiell mit einer Umsetzung. „Was wollen wir uns zukünftig leisten?“ ist laut Demski dabei die zentrale Frage. Dass nicht jede Gemeinde hierbei durch zu unterhaltende Gebäude und andere Geldausgabequellen gleichermaßen aufgestellt ist, gleiche schon aktuell ein Fonds aus, der auf kreiskirchlicher Ebene für die Überbrückung von Konzeptionsveränderungen gedacht ist.

„Über die landeskirchlichen Umlagen stöhnen alle.“

Hartmut Demski, Superintendent

Zweiter Schwerpunkt der Synode war die Frage der Pfarrstellen. 50 Prozent der Pfarrer und Pfarrerinnen im evangelischen Kirchenkreis Lennep gehen bis 2030 in den Ruhestand – und entsprechender Nachwuchs ist nicht in Sicht. Gleichzeitig sind die Rückstellungen für die Pensionen der ausscheidenden Pfarrer eines der finanziellen Probleme, die allen Gemeinden im Kirchenkreis am meisten zu schaffen machen. „Das Kontingent der Pfarrstellen wird kleiner werden“, sagt Demski, eine zunehmende Kooperation zwischen Gemeinden werde nötiger. Zusammenlegung sehr kleiner Gemeinden, gemeinsame Jugendarbeit, Pfarrer, die nicht nur in ihrer eigenen Kirche predigen – da sei man unter anderem in Radevormwald auf einem guten Weg.

Gleichzeitig wolle man mit einem niedrigeren Beitrag an die Landeskirche erreichen, dass Gemeinden nicht nur mit der Alterssicherung für ihre Seelsorger beschäftigt sind, sondern einen kleinen Spielraum für eigene Schwerpunkte behalten, erklärt Demski. „Über die landeskirchlichen Umlagen stöhnen alle“, sagt Superintendent Hartmut Demski sehr offen.

Und zum guten Schluss war das Amt des Superintendenten selbst Thema der Synode. Auch Hartmut Demski geht nächstes Jahr in den Ruhestand. Sein Posten ist zu 75 Prozent der des Superintendenten und zu 25 Prozent der eines Pfarrers in Wermelskirchen. „Wie kann ich dieses Amt mit den Pflichten eines Kirchenkreises verbinden?“, fragt er. Wem wird er gerecht und wem nicht?

Veranstaltungen zum Thema „Tatsächlich Frieden“ im Herbst

Er möchte den Superintendenten künftig im Hauptamt sehen, auch in Zeiten leerer Kassen. Über diesen Punkt habe es „eine sachliche, längere Diskussion“ gegeben, an deren Ende er eine Zustimmungsquote von zwei Dritteln der Teilnehmer ausmachte.

KIRCHENKREIS KREISSYNODE An der jährlich zweimal stattfindenden Kreissynode des Kirchenkreises Lennep nehmen 17 evangelische Gemeinden aus Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen teil. Ziel ist es, Aktivitäten zu bündeln, die über das Interesse einer einzelnen Kirchengemeinde hinausgehen. Vorsitzender der Kreissynode ist Superintendent Hartmut Demski, der an der Spitze des Kirchenkreises steht.

Geschlossen machen sich die Gemeinden für ein Wochenende im Herbst stark. Bei „Tatsächlich Frieden“ werden vom 27. bis 29. September Konzerte, Diskussionsveranstaltungen und ein Festgottesdienst mit Margot Käßmann durchgeführt.