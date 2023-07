Wer spielt ein Streichinstrument und will mitmachen?

Kirche und Musikschule starten ein Mittelstufenorchester.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Es gibt das Junge Orchester Remscheid für junge Erwachsene, die auf hohem Niveau unter der Leitung von Christoph Spengler spielen. Und es gibt an der MKS ein Orchester für Einsteiger. Dazwischen gibt es nichts. Daher haben sich die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde und die Musik- und Kunstschule der Stadt zusammengetan – und gründen nun ein neues Mittelstufenorchester.

Warum das Ganze?

Im Mittelstufenorchester für Streicher werden unterschiedliche Niveaus zusammengebracht – der Fünftklässler spielt hier neben dem Erwachsenen. Die Dirigentin, Kantorin Henrieke Kuhn, arrangiert es so, dass sich niemand langweilt und keiner überfordert wird, aber alle Spaß haben. Zudem soll die Ensemblearbeit nach Corona wieder gestärkt werden. „Lange durften Musikerinnen und Musiker nur zu Hause allein proben. Das Bewusstsein für Orchesterarbeit ist dadurch verloren gegangen. Das möchten wir ändern“, sagt MKS-Leiterin Wera Vis. So habe man künftig drei Orchester mit drei Niveaus.

Wer kann mitmachen?

Alle Musikerinnen und Musiker ab der fünften Klasse, die ein Streichinstrument spielen und sicher in der ersten Lage sind. Und die natürlich Lust haben, in einem Ensemble zu spielen. Auch Erwachsene sind willkommen. Violine, Bratsche/Viola, Geige, Cello, Kontrabass – alle sind willkommen. „Das Spektrum der Streicher, was sie mit ihren Instrumenten alles machen können, ist sehr groß“, sagt Kuhn.

Was lernen die Teilnehmenden?

„Während heute eher Projektarbeit en vogue ist, bei der man in einer begrenzten Zeit auf ein Abschlusskonzert hinarbeitet, können die Musikerinnen und Musiker hier kontinuierlich ihre Fertigkeiten in Ruhe entwickeln“, erklärt MKS-Leiterin Wera Vis. Sie dürfen langsamer vorankommen. „Diese Übergangsphase ist für die Entwicklung total wichtig“, sagt Vis. Und nebenbei lernen sie noch neue Leute kennen, wagen mit anderen etwas Neues und erkennen, dass in der Gemeinschaft vieles besser gelingt als allein. Denn Musik in der Gruppe klingt auch viel besser. „Wir spielen Pop, Filmmusiken wie Harry Potter oder Bearbeitungen von Mozart, Bach und Vivaldi, die so gestaltet sind, dass auch die Mittelstufe sie gut umsetzen kann“, erklärt die Ensembleleiterein. Ein Konzert sei erst mal nicht geplant, es soll alles ohne Druck starten. „Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das Mittelstufenorchester später mal als Vorband vom Jungen Orchester auftritt oder bei einem Musikschultag“, sagt Henrieke Kuhn.

Wann starten die Proben?

Am 6. September. Geprobt wird ab dann immer mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr im Saal der Versöhnungskirche, Burger Straße 23. Der Einstieg ist übrigens jederzeit möglich. „Einfach mal reinschnuppern. Auch wenn man sich unsicher ist. Im Zweifel können wir auch in andere Orchester weiterleiten“, sagt Henrieke Kuhn.

Muss ich mich anmelden?

Kann man, muss man aber nicht. Einfach das Instrument einpacken und vorbeikommen. Notenständer, Getränke und jede Menge Lieder hat Dirigentin Henrieke Kuhn parat. Kontakt bei Fragen: henrieke.kuhn@ekir.de