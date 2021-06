Kino weckt Hoffnung

Standpunkt von Frank Michalczak

+ © Roland Keusch Frank Michalczak frank.michalczak @rga-online.de © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank Michalczak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Frank Michalczak schließen

Wer spontan Lust hat, ins Kino zu gehen, schaut in Remscheid in die Röhre. Seit sechs Jahren hat die bergische Großstadt keinen Filmpalast mehr. Das wird sich, so versprechen die Bauherren, im Dezember ändern. Die Premiere eröffnet Remscheid eine Riesenchance – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist der Freizeitwert des Filmpalasts unbestritten, der zentral am Bahnhof liegt. Zum anderen können die Gaststätten in der Innenstadt, von der Alten Bismarckstraße bis zum Markt und der Alleestraße, insbesondere in den Abendstunden und am Wochenende von den Kinobesuchern profitieren.

Und noch etwas hat es zu bieten: ein riesiges Foyer, das sich für Kulturevents bestens eignet. Und es ist ganz sicher im Interesse des Betreibers Cinestar, dieses Schmuckstück zur Verfügung zu stellen, um das Haus zu etablieren. Kurzum: Der Filmpalast kann Remscheid einen Schub bringen. Das Publikum muss ihn dazu nur ins Herzen schließen, was angesichts der großen Sehnsucht nach einem Kino keine Hürde sein sollte.

Spezialkran hebt Dach auf Kinoneubau