Kino-Neubau steht auf 100 Betonpfählen

Auf diesem Areal, dem sogenannten Bahnhofsgarten, wird das neue Multiplex-Kino errichtet. Neben Erdarbeiten finden dort derzeit umfangreiche Sondierungsbohrungen statt. Wegen des uneinheitlichen Untergrundes muss der Neubau auf rund 100 Betonpfählen gegründet werden.

Auf dem Gelände finden zurzeit Erdarbeiten und Sondierungsbohrungen statt. Wegen des Untergrundes ist eine tiefe Verankerung nötig.

Von Joachim Dangelmeyer

Film ab für großes Kino: Auf dem Gelände des sogenannten Bahnhofsgarten haben die Bauarbeiten für das neue Multiplex-Kino begonnen. Bagger und Bohrgestänge zeugen davon, dass es jetzt endlich los geht. Das Bauunternehmen Kropp aus dem hessischen Fulda hat von der Stadt das Grundstück gekauft und will an dieser exponierten Stelle rund zwölf Millionen Euro in den Kinoneubau investieren.

„Wir führen gerade Sondierungsbohrungen für die Gründungspfähle durch“, erklärte Willi Kropp, Geschäftsführer des Bauunternehmens. Da der Untergrund nicht homogen sei, müssten die Lasten des Kino-Neubaus auf tragfähige Pfeiler gestellt werden. „Wir haben an dieser Stelle einerseits gewachsenen Fels, andererseits auch die verfüllten Keller und Gewölbe des ehemaligen Bahnhofs“, fügte Kropp hinzu. Durch die verschiedene Dichte des Untergrundes würde es zu einer ungleichen Setzung des Gebäudes und damit zu Rissen kommen. Deshalb muss der nicht unerhebliche Aufwand mit den Betonpfählen betrieben werden.

Ausgraben und neu verfüllen wäre unwirtschaftlich gewesen

Eine Alternative wäre gewesen, das Gelände auszukoffern und danach neu zu verfüllen, das sei aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage gekommen, sagte der Bauunternehmer. Deshalb werden in den nächsten Wochen rund 100 Betonpfähle in den Untergrund getrieben, auf denen der Kino-Neubau dann ruhen wird.

Im zweiten bis dritten Quartal dieses Jahres werden dann die Rohbauarbeiten beginnen. Sie werden von einem Unternehmen aus der Region durchgeführt, sagte Kropp. Er habe generell großes Interesse daran, heimische Firmen von dem Neubau profitieren zu lassen und Arbeiten an Firmen aus Remscheid zu vergeben. „Es wäre auch zu aufwendig, wenn wir unsere angestammten Unternehmen aus dem Bereich Fulda mitbrächten.“

Im Herbst/Winter 2018 soll das neue Multiplexkino fertiggestellt sein und eröffnen. „Im Herbst und Winter ist auch Kinozeit, da kommen die neuen Blockbuster. Im Sommer wird nie ein Kino eröffnet“, sagte der Bauunternehmer. Dass der Termin für die Fertigstellung gegenüber der ursprünglichen Planung um knapp ein Jahr nach hinten gerutscht ist, erklärte Willi Kropp auch damit, dass es sich um ein „sehr komplexes Bauvorhaben unter schwierigen Bedingungen“ handele. So musste unter anderem auch der Kampfmittelräumdienst grünes Licht geben, dann waren noch zahlreiche Formalien zu erledigen. Beim angedachten Eröffnungstermin an Weihnachten dieses Jahres sei „der Wunsch der Vater des Gedankens“ gewesen. Zuletzt fehlte noch eine Prüfstatistik, die für die Erteilung der Baugenehmigung noch erforderlich war.

Die Baugenehmigung für das Multiplex-Kino hat die Stadt im März erteilt. Errichtet wird ein Gebäudekomplex mit sechs Sälen und 1300 Sitzen. Zum Vergleich: Das Metropolkino auf der Alleestraße hatte lediglich 450 Plätze. Betreiber des neuen Kinos ist die Firma Cinestar, die das Gebäude vom Bauherrn und Investor Kropp mieten wird. Für die Architekten war es eine besondere Herausforderung, auf dem dreieckigen Grundstück den Filmpalast mit möglichst vielen Sälen zu entwerfen.

Anwohner beklagen sich über wegfallende Parkplätze

Bedingt durch die Bauarbeiten wurde die kleine Stichstraße, die die Freiheitsstraße und die Schmalkalder Straße

NEUES MULTIPLEX-KINO BAUZEIT Momentan finden die Erd- und Gründungsarbeiten statt. Ab Sommer/Herbst wird der Rohbau errichtet. Die Fertigstellung und Eröffnung ist für Herbst/Winter 2018 geplant. KINO Der Betreiber Cinestar will sechs Säle in unterschiedlicher Größe: Die beiden kleinsten verfügen über jeweils 102 Zuschauerplätze, zwei Säle haben bis zu 166 Sitze. Die beiden größten bieten 368 beziehungsweise 392 Besuchern Platz. KOSTEN Investiert werden elf bis zwölf Millionen Euro.

verbindet, gesperrt. Außerdem sind durch die Baustellenzufahrt und Baumaterial einige Parkplätze weggefallen, was bei Anwohnern des angrenzenden Gewag-Hauses für Missstimmung sorgt. Auch die Zufahrt zu den Garagen sei eingeschränkt worden.