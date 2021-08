Kino begeistert die ersten Besucher

Cinestar

+ © Roland Keusch Direkt nach der Öffnung um 13.30 Uhr: Die ersten Besucher lösten an den drei Hauptkassen im Foyer ihre Kino-Tickets. Fotos: Roland Keusch © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Um 13.30 Uhr öffnete das Cinestar erstmals seine Türen. Mittags ging es noch relativ ruhig zu.

Von Andreas Weber

Um 13.30 Uhr öffnete Jörg Bender am Donnerstag die Tür an der Glasfront zum Cinestar. „Jetzt geht´s los“, rief der Theaterleiter mit strahlender Miene den ersten 20 Besuchern entgegen, die zuvor vor der Scheibe zum Foyer in der Kälte auf Einlass gewartet hatten. Denn um 13.45 Uhr startete die ersten Filme: „Mortal Engines“ und „Tabaluga“.

+ Haben vom ersten Spatenstich beobachtet, wie das Cinestar am Bahnhof in etwas über 20 Monaten hochgezogen wurde: Peter und Dagmar Willkowsky. © Roland Keusch

Mit Leticia (12 Jahre), Oumnia (13) und Elisa (13) waren drei Sophie-Scholl-Schülerin direkt nach dem Unterricht Richtung Bahnhof und dem neuen Popcorn-Tempel durchgestartet. Die Siebtklässlerinnen entschieden sich für die deutsche Komödie „100 Dinge“. Sie gehörten zu den Ersten, die bei Kassiererin Dilara Cengiz ihre Tickets für die 14-Uhr-Vorstellung lösten. Auch Cengiz besucht noch die Schule. Die angehende Abiturientin an der AES ist 20 Jahre alt und Minijobberin im Kino.

25 von 42 Mitarbeiter absolvierten ihren ersten Arbeitstag, bei dem es 24 Vorstellungen von „Grinch“ bis „Phantastische Tierwesen 2“ gab. Lief es mittags an den Kassen und den Gastrotheken ruhig an, so herrschte abends schon Andrang. Es gab auch viele Besucher, die einfach nur schnuppern wollten, ein Bauprojekt bestaunen, das Remscheid endlich wieder zu einem Platz auf der cineastischen Landkarte verhilft. „Das hat gefehlt. Wir sind begeistert“, stellten Peter und Dagmar Willkowsky nach einem Rundgang fest, der in einer Tasse Kaffee im Aufenthaltsbereich mündete.

Lesen Sie auch: RGA-Leserinnen finden Florian David Fitz sexy

+ Standpunkt von Frank Michalczak © RGA

Die Willkowskys sind Kino-Begleiter der ersten Stunde. Auf ihren täglichen, ausgiebigen Spaziergängen von Vieringhausen bis zur Innenstadt haben die Pensionäre den Baufortschritt beobachtet und mit Bildern auf dem Handy akribisch dokumentiert. Anfangs waren sie traurig, dass die kleine Parkfläche mit Sitzgelegenheit an den Gleisen verschwand und aus dem für Planer und Bauherren schwierigen Grundstück ein Kino in einer Größenordnung erwuchs, das Remscheid in dieser Dimension noch nie gesehen hat. „Direkt vom ersten Spatenstich am 1. April 2017 und den ersten Bohrungen haben wir Bilder“, meint Peter Willkowsky.

Logo der Cinestar-Kette wird an der Außenfassade montiert

Das Ergebnis stellt das Ehepaar zufrieden. Edel sei das Cinestar eingerichtet. „Nichts wirkt gedrängt, alles luftig gebaut“, finden die Willkowskys. Klassische Kinogänger sind sie nicht. „Der letzte Film, den ich mir angeschaut habe, war ‘Gandhi’ 1982 im Union. Da bin ich nach 20 Minuten eingenickt“, erinnert sich der 64-Jährige. Das könnte ihm auch in den Kunststoff- (Säle 1- 4) und Ledersesseln (Säle 5 und 6) passieren. „Sehr bequem“, attestierte das Paar, nachdem es am Donnerstag kurz Probe gesessen hatte. Dagmar Willkowsky wünscht sich vor allem eines: „Dass die jungen Leute mit dem Mobiliar pfleglich umgehen.“

SCHRECKMOMENT FEUERWEHREINSATZ Der erste offizielle Tag im neuen Kino begann mit einem Schreckmoment. Gegen 8 Uhr am Donnerstagmorgen ging bei der Feuerwehr Remscheid das automatische Signal der Brandmeldeanlage des Kinos ein. Wie üblich in solchen Fällen rückte die Feuerwehr daraufhin mit einem Großaufgebot zum Cinestar am Hauptbahnhof aus. Nach einer Kontrolle des Gebäudes stellte sich die Meldung jedoch als Fehlalarm heraus und die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. Immerhin zeigte der Einsatz: Die Brandmeldeanlage funktioniert – wenn auch noch nicht ganz so optimal wie gewollt.

Großes Lob sprach Monika Veit aus Wermelskirchen aus. Die 71-Jährige schaute sich in der neuesten Errungenschaft ihrer alten Heimatstadt um. „Es war ein Armutszeugnis, dass eine Großstadt wie diese lange kein Kino hatte. Es war bitter nötig, dass das Cinestar jetzt eröffnet.“

Monika Veit erinnert sich an die Zeiten, als auf der Allee vom Metropol bis zum Capitol noch stolze vier Lichtspielhäuser Publikum lockten. Das Multiplex findet sie toll und will in Zukunft nach dem ersten Rundgang gerne Vorstellungen besuchen. Allerdings nur nachmittags. „Durch das Parkhaus laufe ich im Dunkeln nicht gerne, da bin ich zu ängstlich.“ Sie hofft, dass das Autodeck am Bahnhof nach dem Kino-Start einer permanenten Kontrolle durch Sicherheitsleute unterzogen wird.

Veränderung wird noch an der Außenfassade geben, das provisorische „Cinestar“-Banner wird abgemacht, es kommt das riesige, beleuchtete Logo der Kette.