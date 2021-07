Kindertagesstätte Fuchsweg steht für 25 Jahre Integrationsarbeit

Betreuung

+ © Roland Keusch Auch Leiterin Monika Litz feierte 25-Jähriges und bekam Geschenke. © Roland Keusch

Integrative Einrichtung feierte mit 64 Kindern und Eltern Jubiläum.

Von Antje Dahlhaus

Es war voll, lebhaft und fröhlich auf den Fluren der Kindertagesstätte Fuchsweg. Die integrative Einrichtung der Lebenshilfe ist mit 25 Jahren eine der ältesten der Stadt und darauf zu Recht stolz. Hier begann 1994 eine Integrationsarbeit, die in vielen Einrichtungen damals noch lange nicht selbstverständlich oder möglich war.

Das weiß auch Thomas Neuhaus, der am Samstag zum Gratulieren vorbeischaute. Der Sozialdezernent hat selbst eine Tochter mit Trisomie 21, besser bekannt als Down-Syndrom. „Es war uns damals sehr wichtig, dass sie dieselbe Einrichtung besuchen konnte wie ihre Schwester“, erzählte er.

Ein Kraftakt in jenen Jahren, der in Essen stattfand. Umso mehr freut es ihn, „dass heute nicht nur in integrativen Einrichtungen, sondern in fast allen Remscheidern Einrichtungen Kinder mit und ohne Einschränkungen aufgenommen werden können.“ Nicht alle zum selben Standard. Das bejaht er nicht, streitet es aber auch nicht ab.

Unterdessen war Leiterin Monika Litz, ebenfalls 25 Jahre dabei, an diesem Tag sehr zufrieden. Sie hatte ihren Kita-Hund Trixie zuhause gelassen, dafür waren zeitweilig mehrere Vierbeiner von Eltern an Bord. Die Atmosphäre war ungezwungen, zu der auch die musikalische Umrahmung von Sängerin Bianca Rosa Klever beitrug.

Und fürs leibliche Wohl galt wie so oft: Hier gaben Eltern alles. Ein üppiges Kuchenbuffet, Väter am Grill und eine Salatbar, die dazu passte. Rumsausen, Schmausen - was wollten die 64 Kinder in der Lüttringhausener Einrichtung bei perfektem Wetter noch mehr?