In Remscheid fehlen 600 Kindergartenplätze

Eltern müssen improvisieren

Holscheidsberg wird zum Standort einer neuen Kita. Sieben weitere müssen folgen – mindestens.

Nach den Sommerferien droht ein Engpass bei der Betreuung. Neue Einrichtungen sind geplant.

Bei der Betreuung ihres Nachwuchses müssen zahlreiche Eltern nach den Sommerferien improvisieren: Die Remscheider Kindergärten und -tagesstätten können die Nachfrage bei weitem nicht mehr decken. Rund 600 Plätze fehlen, wie der zuständige Sozialdezernent Thomas Neuhaus berichtet. Er empfiehlt betroffenen Eltern, sich bei möglichst vielen Kitas und Tageseltern auf die Warteliste setzen zu lassen. „Umso größer ist die Chance, dass es mit einem Betreuungsplatz dann doch klappt“, sagt er.

Ursache für den Engpass in der Kinderbetreuung seien zwei verschiedene Faktoren. Zum einen werden seit einigen Jahren mehr Kinder als prognostiziert geboren, zum anderen muss die Stadt Remscheid den Nachwuchs aus Flüchtlingsfamilien versorgen. „Als ich vor zweineinhalb Jahren mit meiner Arbeit im Rathaus begonnen habe, standen die Zeichen eher darauf, Kindergartenplätze abzubauen. Nun stehen wir vor der Herausforderung, Kindergartenplätze zu schaffen“, erläutert Thomas Neuhaus, der mit seinem Team vor einer riesigen Herausforderung steht. Bis 2020 müssen 702 zusätzliche Plätze her.

Container am Stadtpark helfen, den Engpass abzuschwächen

Dabei sieht der Dezernent Remscheid auf einem guten Weg. Eine Übergangslösung trägt dazu bei: Die Container bleiben am Stadtpark für 65 Kinder bestehen. Sie wurden aufgestellt, nachdem im ehemaligen Kindergarten an der Eberhardstraße Schimmelbefall entdeckt wurde. Für die Kita, die vorübergehend eine Heimat in den Containern auf dem Schützenplatz fand, entsteht derzeit ein Neubau am Holscheidsberg.

20 zusätzliche Plätze sollen zudem im Oktober 2017 bei der Elterninitiative Zaunkönig entstehen. Zudem hofft Neuhaus darauf, dass der Kita-Träger „Step Kids“ noch im Kindergartenjahr 2017/2018 in der Arturstraße an den Start gehen kann. Sie soll 100 bis 120 Kindern Platz bieten.

Noch Zukunftsmusik sind hingegen die Kita, die in unmittelbarer Nähe dreier Schulstandorte gebaut werden sollen – Dörpfeld, Hackenberg und Sedanstraße seien dafür vorgesehen. Sorgen bereitet Lennep. Denn: Das neue Haus in Hackenberg allein, wo 80 Kinder betreut werden könnten, deckt den Bedarf nicht ab. Dabei fehle es an geeigneten Grundstücken. „Es kann sein, dass wir Eltern in benachbarten Stadtteilen Angebote machen müssen“, erklärt Neuhaus. In der Zwischenzeit müssen Familien Alternativ-Lösungen suchen, eigene Betreuungsgruppen bilden, Großeltern um Hilfe bitten – oder darauf hoffen, einen Platz bei ausgebildeten Tageseltern zu ergattern. Infos dazu gibt es bei Annegret Rehrmann-Kisow bei der Stadt Remscheid, 16 33 07.