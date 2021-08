Kindergarten feiert Richtfest

Betreuung

Neubauprojekt soll im Sommer abgeschlossen sein. Mädchen und Jungen ziehen vom Stadtpark zum Holscheidsberg.

Von Frank Michalczak

Mitten im Regen brachten die Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten Am Stadtpark ihrem neuen Zuhause ein Ständchen: Am Neubau in der Ortslage Am Holscheidsberg wurde am Donnerstagmittag Richtfest gefeiert. Und die Kinder sangen: „Mensch, ging das aber schnell.“

Darüber dürften sich auch die beiden Vorstände der Volksbank Remscheid-Solingen, Andreas Otto und Lutz Uwe Magney, gefreut haben. Zwei Millionen Euro investiert das Geldinstitut in das Haus, das ab Sommer 80 Mädchen und Jungen Betreuung bietet.

Die Volksbank vermietet das Gebäude zwanzig Jahre lang an die Stadt Remscheid. Dies sei für beide Partner von Vorteil, unterstrich Andreas Otto. „Das ist hier eine vernünftige Anlage des Kundengeldes. Statt es in Auslandsanleihen zu investieren, kommt es direkt unserer Heimatstadt zugute.“

Im Gegenzug erhält Remscheid eine Kita, die nach modernsten Gesichtspunkten konzipiert wurde. Dafür war der Architekt Andreas Bona zuständig. Von Photovoltaik-Technik bis zu energetischer Fassaden- und Fenstergestaltung reiche dabei das Spektrum.

Zudem musste Architekt Bona auch der Betreuung der Kleinsten Rechnung tragen. „In allen vier Kita-Gruppen werden künftig Unter-Dreijährige betreut. Sie benötigen Rückzugsmöglichkeiten, so dass wir Schlafräume einrichten werden“, erklärte er.

Volksbank setzt auf Unternehmen aus Remscheid und der Region

Bei dem Neubau setzte er auf Firmen aus Remscheid und Umgebung. Für die Statik war unter anderem das Radevormwalder Unternehmen Ottenstreuer und Beckedahl zuständig.

„Wir zielen damit natürlich auch darauf ab, die hiesige Wirtschaft zu fördern“, fügte Volksbankvorstand Jens Uwe Magney hinzu. Auch in Zukunft werde die Volksbank dem Kindergarten zur Seite stehen, betonte sein Kollege Andreas Otto. „Wir werden gerne eine Patenschaft übernehmen.“

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz wird es gerne gehört haben. Er bezeichnete das Neubauprojekt Am Holscheidsberg als schönste Baustelle, „die wir in Remscheid haben“. Es habe 80 Gründe gegeben, diese Einrichtung zu bauen. „Das sind die 80 Kinder, die hier künftig ein Zuhause finden“, erklärte der OB, der gemeinsam mit Sozialdezernent Thomas Neuhaus vor einer riesigen Herausforderung steht.

Bis 2020 müssen in Remscheid zusätzlich 700 Kindergartenplätze her, weil es deutlich mehr Geburten und Familienzuzüge gab, als noch vor Jahren vorhergesagt wurde.

Vorstand Jens Uwe Magney könnte sich bei der Schaffung neuer Kindergartenplätze eine weitere Zusammenarbeit mit der Stadt Remscheid vorstellen. „Ausschließen will ich eine Wiederholung auf keinen Fall“, berichtete er im Anschluss an das Richtfest.

Kita-Leiterin Katharina Wolf und ihr Team stellen sich derweil darauf ein, erneut die Koffer zu packen und in einigen Monaten den Neubau zu beleben. Sie hatten Ende 2014 ihre Heimat verloren. Damals mussten Erzieherinnen und der Nachwuchs den Kindergarten an der Eberhardstraße verlassen, weil in dem Gebäude Schimmelbefall festgestellt wurde.

Einige Monate später erhielten die Kita als Zwischenlösung Container am Stadtpark. Diese bleiben dort auch nach dem Umzug stehen – ein neuer Kindergarten wird dort einziehen.