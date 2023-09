Kinderärzte: In Remscheid droht neuer Mangel

Remscheid. Sozialdezernent Thomas Neuhaus zeigt sich besorgt, dass Remscheid Kinderärzte verloren gehen. „Wir haben davon erfahren, dass Helios sein Medizinisches Versorgungszentrum in Lennep aufgeben will. Dadurch fallen zwei Arztstellen weg“, bedauert der städtische Beigeordnete, der mangelnde Transparenz vom Unternehmen mit Sitz in Wuppertal beklagt. „Es wäre schön gewesen, wenn man uns frühzeitig über diesen Schritt informiert hätte.“ Dies sei jedoch nicht geschehen. Die medizinische Versorgung der Kinder werde durch den Schritt nicht besser. Dabei geht die Stadt seit einigen Jahren einen eigenen Weg, indem sie an zwei Standorten in Eigenregie ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) vorhält – an der Gertenbachstraße in Lüttringhausen und an der Peterstraße. Dort, so heißt es, kommen bereits jetzt mehr Anfragen an.