Kinder toben im Land der Dinosaurier

Bis zum 10. September steht ein Hüpfburgenpark auf dem Knappstein-Parkplatz.

Von Sabine Naber

Remscheid. In ihren imposanten Dino-Hüpfburgenpark lädt die Euskirchener Schaustellerfamilie Lebe jetzt kleine und große Kinder ein. Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Knappstein ist das Land der Urzeit-Echsen entstanden, in dem der ganzen Familie Spaß und Unterhaltung geboten werden.

18 unterschiedlich große Hüpfburgen mit Rutschen, Labyrinth und Luftkissen stehen zur Wahl. Die längste ist 19 Meter, die höchste vier Meter. Meist müssen die Kids durch das Maul eines Dinos – die Zähne sind riesig – klettern, um anschließend nach einer flotten Rutschpartie wieder Boden unter den Füßen zu haben. Auch ein Kinder-Bungee-Trampolin, an dem vier Kids gleichzeitig in die Luft springen können, gibt es. Außerdem können die Kinder mit Bobby-Cars oder Dreirädern eine Rundstrecke befahren.

Seit Mittwoch stehen die Aufbauten, noch knapp einen Monat bleibt der Hüpfburgenpark geöffnet. „Das ist sehr schön hier. Remscheid braucht so was ab und zu. Das ist eine tolle Bereicherung“, sagt Tugba Ecevit, die auf einer Bank sitzt und ihrer dreijährigen Tochter Sara zusieht, die unermüdlich beim „Climbing Jungle“ hochklettert und runterrutscht. „Sie ist eine richtige Klettermaus. Und so bald kriege ich sie wohl nicht nach Hause. Obwohl wir schon fast zwei Stunden hier sind“, glaubt die Mutter und lacht.

„Das ist hier schön anzusehen. Die Kinder können sich mal so richtig austoben“, befindet auch Lotta Hackländer. Und bedauert, dass es in Remscheid keine Indoor-Spielwelt gibt. „Wenn ich sehe, wie viel Spaß die Kinder hier haben, wäre das wirklich wünschenswert.“ Willem (7) hat sich vorgenommen, alle Hüpfburgen wenigstens einmal auszuprobieren. „Das hier ist ein T-Rex und das ein Triceratops“, erklärt er. Wohlwissend, dass die RGA-Berichterstatterin mit ihrem Dino-Wissen nicht konkurrieren kann. Und er schafft es tatsächlich.

Bei schlechtem Wetter ist der Park geschlossen

Abseits der Hüpfburgen werden Getränke und Snacks angeboten, auf einem langen Verkaufstisch gleich im Eingangsbereich gibt es die Giganten der Urzeit in handlicher Größe. „Wir kommen gerade aus Neuss, fahren von Stadt zu Stadt. In Remscheid sind wir zum ersten Mal und wollen noch bis zum 10. September hierbleiben“, erzählt Veronika Lebe.

Seit drei Jahren ist sie mit ihren Söhnen und Schwiegertöchtern in der Sommersaison mit ihrem Dinopark, zu dem insgesamt 28 Hüpfburgen zählen, unterwegs. „Wir sind sechs Geschwister und vier von uns sind mit Hüpfburgen unterwegs. Das ist viel Arbeit, macht aber auch Spaß“, findet sie. Im Winter baut die Familie ihren Reibekuchen- und Mandelstand auf, ist damit beispielsweise auf Stadtteilfesten und Kirmessen zu finden.

Der Dino-Hüpfburgenpark auf dem Knappstein-Parkplatz an der Neuenkamper Straße ist dienstags bis freitags von 14 bis 18.30 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Am Mittwoch ist Familientag, an dem die Eltern keinen Eintritt bezahlen müssen.

Bei schlechtem Wetter bleibt der Park geschlossen. Der Eintritt kostet 9 Euro für Kinder (von 2 bis 15 Jahren) und vier Euro für Erwachsene, die durchaus ebenfalls hüpfen dürfen.