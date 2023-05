Kinder interviewen den Röntgen-Plakettenträger

Prof. Dr. Patrick Cramer erklärt seine Forschung in drei Schwierigkeitsstufen.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Sein bester Freund in der Schule hieß Alexander. Er kocht gerne, dann aber immer ohne Rezept – seine Frau hat es bis jetzt immerhin überlebt. Und wenn er nicht gerade an alles verändernden Forschungen arbeitet, was er wirklich gern tut, dann fährt er Fahrrad.

Diese persönlichen Dinge und viele interessante Details rund um seine Forschungsarbeit in der Molekularbiologie entlockten die Kinder und Jugendlichen gestern Prof. Dr. Patrick Cramer. Sie interviewten den Leiter des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, der heute die Röntgen-Plakette erhält, im Geburtshaus. Cramer, selbst Vater von zwei Kindern, war begeistert von den vielen Fragen, antwortete sehr offen auf alles und kam eigentlich so gar nicht wie ein hochdotierter Mann rüber, der in der Champions League der Wissenschaft spielt.

Die neue Fragerunde „Ebenen im Geburtshaus“ war Teil des Kursprogramms der neuen Wilhelm Conrad Röntgen Junior Akademie von Deutschem Röntgen-Museum und Deutscher Röntgengesellschaft. Sie fördert als neue Bildungsinitiative junge, wissenshungrige Entdecker auf dem Gebiet der Medizin und Naturwissenschaft. Dabei stellte sich Prof. Cramer gestern den Fragen des Nachwuchses auf drei Schwierigkeitsstufen: von Leibniz-Sechstklässler Peter (12), von Stella (18), die gerade ihr Abi in der Tasche hat, sowie Adrian (26), der in Wuppertal Chemie studiert. Und der Molekularbiologe und Chemiker aus Stuttgart antwortete auch genau auf diesen Ebenen.

„Könnten Sie uns erklären, warum Sie die Röntgen-Plakette erhalten?“, wollte Peter wissen und hielt das Mikro fest in der Hand. „Uns ist es als Forschungsgruppe gelungen, grundlegende Prozesse des Lebens zu erforschen. Wir konnten in die ganz kleinen Details des Körpers schauen: in die Zellen. Wir brauchten dafür Röntgenstrahlen, weil die Details so winzig klein sind, dass selbst Mikroskope sie nicht zeigen können“, erklärte Cramer. „Und was sieht man da so?“, hakte der Interviewer nach. „Wir haben den Schalter gefunden, der die Gene an- und abschaltet. Wir haben den vielleicht wichtigsten Schalter des Lebens gefunden.“ 22 000 Gene befinden sich in einer Zelle, alle werden über den Schalter an- oder abgeschaltet. Ein Zuviel, ein Übersteuern, könne Tumore auslösen – insofern seien die Ergebnisse wichtige Grundlagen für die Krebstherapie. „Woraus besteht denn der Schalter?“, wollte Stella auf Ebene 2 wissen. „Aus dem Protein RNA-Polymerase II. Die DNA eines Gens wird dabei umgeschrieben.“ Bei Adrian ging es dann ans Eingemachte: „Haben Sie das Protein im Labor auskristallisiert?“ Ja – und einen Film wie ein Daumenkino erstellt. Heute in der Klosterkirche wird Prof. Cramer das auch zeigen.

Verleihung heute: Prof. Dr. Patrick Cramer erhält heute die Röntgen-Plakette 2023. Los geht es um 11 Uhr in der Klosterkirche. Neben dem Festvortrag „Was Röntgen mit unseren Genen zu tun hat“ gibt es Musik und anschließend einen Empfang. Der Eintritt ist frei, jeder darf kommen und den Forscher so hautnah treffen, wie die Kinder gestern.