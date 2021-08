Kinder gruseln sich vor den Geistern

Aufführung

+ © Roland Keusch Marionettenspieler Markus Heip erlaubte den jungen Zuschauern, die Puppen anzufassen. © Roland Keusch

Puppentheater spielte Weihnachtsgeschichte.

Von Suzanne Thiel

Wer denkt, dass das klassische Puppentheater mittlerweile ausgedient hat, wurde am Adventssonntag eines Besseren belehrt. In der Lenneper Atelier-Werkstatt des Durchsholzer Marionetten- und Puppentheaters, auch bekannt als DuMuP-Theater, spielte Markus Heip mit seinen aus Lindenholz geschnitzten Marionetten die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens, die im winterlichen London spielt.

Das Bühnenbild zeigte die verschneiten, nebligen Straßen der Großstadt, für deren Bewohner Weihnachten ein Fest der Liebe ist, eine Zeit, in der man gemütlich mit selbst gebackenen Keksen in der warmen Stube sitzt. Dies gilt aber nicht für Ebenezer Scrooge, einen Kaufmann, dem diese Zeit im Jahr so gar nicht gefällt, weil er an den Feiertagen kein Geld verdienen kann. Die Geschichte eines kleinen Jungen erweicht jedoch das Herz des Griesgrams. . .

Zunächst gab es für die Zuschauer eine kurze Einführung in die Lebensgeschichte von Charles Dickens. „Dickens fragte sich, wieso die Armen so arm sind und warum die Reichen so geizig sind und nichts abgeben“, erklärte Heip. Diese Frage zog sich durch die gesamte Geschichte. „Welches Tier ist denn schlau?“, fragte der Puppenspieler die Kinder zu Beginn der Vorstellung. Elefant, Maus und Pferd lauteten die ersten Antworten. Gesucht wurde natürlich der Fuchs.

Als die Figur Scrooge schnappend durch das Publikum ging und die Kinder den Fuchs einmal streicheln durften, schreckten einige zurück. „Die Puppe ist ja gar nicht echt“, stellte einer der kleinen Besucher fest. Als die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht erschienen, dargestellt durch einen Riesen, eine Eule und ein klassisches Gespenst mit Gewand, bekamen es die Vier- bis Siebenjährigen mit der Angst zu tun. Durch den Besuch der Geister wurde Scrooge jedoch immer handzahmer, so dass sich die Kinder trauten, ihn anzufassen.

Eine Frau aus dem Publikum, die der Puppenspieler vor Beginn ausgewählt hatte, spielte Belle, die einstige Jugendliebe des Kaufmanns Scrooge. Mit einer Farmerhaube ausgestattet, nahm sie auf der kleinen Bühne Platz und hielt den Fuchs in ihren Armen. Große und kleine Besucher verfolgten gespannt jede Bewegung der Marionetten.

Das Atelier bietet auch Workshops rund um den Puppenbau

Ganze drei Aufführungen gab es über den Tag verteilt mit jeweils etwa 30 Besuchern. Zwei davon waren als Zusatzveranstaltung geplant worden, um dem Ansturm kurz vor Weihnachten gerecht zu werden. Für das leibliche Wohl wurde mit Glühwein und Würstchen gesorgt.

Markus Heip hat noch andere Klassiker wie „Rotkäppchen“, „Frau Holle“ oder „Dornröschen“ im Repertoire. Das nächste Sonntagstheater findet am 27. Januar statt. Dann spielt der Puppenspieler das bekannte Stück „Ali Baba und die 40 Räuber“. Neben Aufführungen bietet das Atelier auch Workshops rund um den Puppenbau an.

dumuptheater.de