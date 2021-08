76 Kinder freuen sich über Geschenke

Kinderschutzbund

Freuen sich über die Hilfsbreitschaft: Petra Lohmann (Lerose-Stiftung), Karl-Richard Ponsar (Kinderschutzbund), Lara, Kai Wagner (Mädchenheim) sowie Bernd Behrendt und Tanja Münnekehoff (Lerose-Stiftung, v. l.).

Lerose-Stiftung gab am Freitag Pakete an Kinderschutzbund und Mädchenheim weiter.

Von Frank Michalczak

76 bunte Pakete lagen am Freitag im Immobilien-Center der Stadtsparkasse zur Abholung bereit. Dabei handelte es sich um Geschenke, die Kindern und Jugendlichen an Weihnachten eine besondere Freude bereiten – weil sie ansonsten nichts bekommen würden.

Für die Bescherung sorgt die Lerose-Stiftung, die zum dritten Mal die Aktion Wunschbaum gestartet hatte. Wer wollte, konnte am Baum im Immobilien-Center an der Allee-Straße einen Zettel abnehmen – und anschließend einen Wunsch erfüllen, der darauf geschrieben stand. „Wir arbeiten mit zwei Institutionen zusammen. Mit dem Kinderschutzbund und dem Mädchenheim“, erklärt Tanja Münnekehoff, die Vorsitzende der Stiftung. 76 Kinder und Jugendliche, die von den Einrichtungen betreut werden, hatten einen Zettel abgegeben. Und ebenso viele Spender machten mit. „Dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, fügt Tanja Münnekehoff hinzu, die vor einem Jahr noch ein logistisches Problem zu lösen hatte. Damals galt es, über 100 Wünsche zu erfüllen. „30 Zettel blieben aber am Baum hängen. Da musste die Stiftung einspringen.“ Eine Woche hatten Tanja Münnekehoff und ihre Mitstreiter für ihre Einkaufstour durch die Geschäfte Zeit. Anschließend galt es, die Pakete zu packen. Denn kein Kind sollte leer ausgehen.

Kinderschutzbund und Mädchenheim verteilen Präsente

Wie wichtig die Aktion für die Mädchen und Jungen aus finanzschwachen Familien ist, hob Karl-Richard Ponsar, Vorsitzender des Kinderschutzbunds, hervor. „Eltern, die Hartz IV-Leistungen beziehen müssen, benötigen das Geld für das tägliche Leben. Da bleibt für Geschenke nicht viel übrig.“ Umso größer sei die Freude bei den Kindern, die dann eben doch ein Geschenk auspacken können.

Das bestätigt Kai Wagner, der Leiter des Mädchenheims, wo Kinder und Jugendliche betreut werden, die oftmals in ihren Familien Schreckliches erlebt haben. „Für sie ist das Paket ein Signal dafür, dass sie an Weihnachten nicht alleine sind“, erklärt Wagner. Jemand hat schließlich an sie gedacht.

Verteilt werden die Geschenke bei den jeweiligen Weihnachtsfeiern der beiden Einrichtungen. Ponsar und Wagner nahmen die mit Blau (für Mädchenheim) und Rot (für Kinderschutzbund) gekennzeichneten Präsente in Empfang. Beim Abtransport half auch Lara, die natürlich noch nicht ihr Paket auspacken durfte. Aber sie verriet, worauf sie sich freuen darf. „Ich hab‘ mir einen MP3-Player gewünscht.“