Kinder errichten ihre eigene Stadt

+ © Michael Sieber Vergangenes Jahr errichteten die Kinder ihre Stadt in der Albert-Einstein Schule. Hier ist eine Videogruppe beim Interview zu sehen: (v. l.) Luis, Johannes, Joshua und Eric mit einem Betreuer. Dieses Jahr geht es in die Sophie-Scholl-Gesamtschule. © Michael Sieber

Ferienaktion bietet 220 Plätze. Anmeldung für das zehntägige Programm startet.

Von Sabine Naber

In den Sommerferien wird aus der Sophie-Scholl-Gesamtschule am Hohenhagen einmal mehr die Kinderstadt Remscheid. Zwei Wochen lang – von Montag, 17. Juli, bis Freitag, 28. Juli – öffnet die Kinderstadt ihre Türen für 220 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren mit und ohne Behinderung. Darunter sind auch jeweils zehn Plätze für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und aus Einrichtungen der evangelischen Jugendhilfe Bergisch Land. Aufgebaut wird die Kinderstadt von der Stadt, der Johannes- und der Lutherkirchengemeinde, der Kraftstation und dem Bildungszentrum des Sana-Klinikums.

„Mehr als 50 Betreuer, darunter rund 35 ehrenamtliche Helfer, werden dabei sein, damit man den Sack Flöhe in Schach halten kann. Immerhin sind sie zwei Wochen lang in der Schule, ohne dass die Schule selbst die Aufsicht hat“, sagte Til Rebelsky vom Fachdienst Jugend am Mittwochmittag beim Pressegespräch. „Alle Schulformen sind vertreten, und sehr viele Nationalitäten. Ein richtiger Querschnitt aus der Remscheider Bevölkerung“, fasste es Pfarrer Axel Mersmann zusammen.

Bei diesem Format sind die Kinder Bürger ihrer eigenen Stadt, die sie weitestgehend selbst gestalten. Es gibt einen Bürgermeister und Polizisten, man kann in der Bank oder in der Küche arbeiten oder sich selbstständig machen. Es gibt ein Arbeitsamt, Freizeit- und Konsumangebote und vieles mehr. Mit dem sogenannten Fichtentaler hat die Kinderstadt natürlich auch eine eigene Währung. „Es finden auch Wahlen statt, und es ist spannend zu erleben, wenn die Kinder für sich selbst werben und als Gewählte ja auch ihre Versprechungen einhalten müssen“, erzählte Rebelsky.

Eltern sind nur bei Führungen gestattet

Die Kinder nähmen gar nicht wahr, dass sie in der Kinderstadt in einer Lernwelt unterwegs sind, sagte Rebelsky. Schwer erklärbare Worte wie Demokratie, Arbeitslosigkeit oder Stadtrat werden in der Ferienkiste ohne große Erklärungen greifbar und erfahrbar. „Unterschiedliche Kompetenzen werden gefördert“, machte Marcel Gratza von der Kraftstation deutlich. Er bietet in diesem Jahr an, sich in der Kinderstadt selbstständig zu machen. Erst werde geguckt, welches Gewerbe noch fehlt und welche Ideen die Kinder haben. Dann werden Anträge gestellt. Im vorigen Jahr hat ein Kind sogar ein Museum eingerichtet, indem es Bilder eingesammelt und ausgestellt hat.

Gefragt ist auch das Angebot des Sana-Klinikums. Die Kinder lernen etwas über Erste Hilfe. Zum Beispiel, wie man eine kleine Wunde abdeckt, ein Pflaster aufklebt. Kuscheltiere werden operiert und Arme oder Beine eingegipst. „Das sorgt bei den Eltern immer für Aufregung, wenn ihnen ihr Kind mit einem eingegipsten Arm entgegenkommt“, weiß Rebelsky.

Eltern werden in diese besondere Stadt nur selten eingeladen. Höchstens mal ins Eltern-Café oder zu einer Führung. Allerdings soll es einen Online-Blog geben, durch den die Eltern live erleben können, wie der Tag in der Kinderstadt abgelaufen ist.

ANMELDUNG PLÄTZE Kinder können am Samstag, 4. März, zwischen 10 und 12 Uhr im Gemeinde- und Stadtteilzentrum Esche, Eschenstraße 25, angemeldet werden. Letzte Chance ist am 6. März beim Fachdienst Jugend, Soziales und Wohnen an der Haddenbacher Straße 38, Zimmer 008. Anmeldung für Kinder mit Behinderung: Tel. 16 36 37.

Die zehn Tage in der Kinderstadt kosten inklusive Mittagessen 110 Euro, mit Frühbetreuung, Frühstück und Mittagessen 130 Euro. „Es besteht die Möglichkeit zur Ermäßigung, denn jedes Kind soll die Möglichkeit haben, dabei zu sein“, versicherte Beigeordneter Thomas Neuhaus. Informationen dazu unter Tel. 16 34 78. Die Lebenshilfe und das Kommunale Integrationszentrum sind Partner der Aktion.