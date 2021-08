Kinder erleben einen Tag ohne Strom

Aktion

+ © Antje Dahlhaus Initiatorin Vanessa Kritzler zeigt, wo im Rahmen des Projektes ein Baumlehrpfad entstehen soll. © Antje Dahlhaus

Projekt des Kindergartens St. Suitbertus.

Von Antje Dahlhaus

Gegen 7.30 Uhr ist die Welt im Kindergarten St. Suitbertus noch in Ordnung. In der Küche wird Tee für die vier Gruppen der Einrichtung gekocht, alles ist wie gewohnt. Doch gegen 9 Uhr passiert das Unerwartete: Der Strom fällt aus, 68 Kinder sitzen im Dunkeln.

Was für viele Erzieherinnen wie ein Horrorszenario zum Start eines vermeintlich normalen Arbeitstages klingt, ist in der Einrichtung an der Wilhelmstraße gewollt. Die katholische Kindertagesstätte hat sich bei der Energieagentur NRW beworben und nimmt teil an dem Projekt: „Ein Tag ohne Strom“. Ziel ist „den Kindern zu zeigen wie viel Strom wir eigentlich täglich benötigen“, erläutert Vanessa Kritzler, stellvertretende Leiterin der Einrichtung, für dieses Projekt verantwortlich.

Natur und Bäume kennenlernen, einmal im Monat per Bus in den Wald zu fahren – das gehört hier ohnehin zum Alltag. Dank der Teilnahme am NRW-Projekt gab es Schulungen und Materialkoffer zur Umsetzung des Anspruches.

Und dann heißt es Nerven bewahren. Denn nicht nur der Lichtschalter verweigert seine Funktion, auch der Herd für das Mittagessen bleibt kalt. „Wir haben draußen am offenen Feuer Gemüsesuppe mit Nudeln zubereitet“, sagt Vanessa Kritzler. Kein einfaches Unterfangen, denn es regnet in Strömen. Die Kinder sind aufgeregt. Ein Kind sorgt sich: „Gibt es Zuhause auch keinen Strom, dann kann ich nicht fernsehgucken.“

Die größte Herausforderung steht noch bevor: das Spülen. „Warmes Wasser gibt es nicht“, erklärt Kritzler. Was geht mit und ohne Strom und welche Alternativen existieren? Clemens Höller zeigte im Rahmen des Projektes alternative Stromquellen. Er brachte Fahrräder mit. Ausprobiert wurde, wie viel eigene Energie es kostet, Strom zu erzeugen. Das Gartenlandschaftsbauunternehmen Pawlik hilft bald dabei, einen Baumlehrpfad zu erstellen, der zu dem Projekt gehört.