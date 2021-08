Kommentar zum Tunnel: Für Kinder eine Brücke schlagen

Standpunkt von Daniel Dresen

+ © Michael Sieber daniel.dresen@rga-online.de © Michael Sieber

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Dresen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniel Dresen schließen

Zebrastreifen? Zu gefährlich! Ampelanlage? Eine Stauquelle! Erhalt des Tunnels? Hofieren eines Angstraums und Schandflecks! Brücken-Bau? Zu aufwendig und teuer!

Die Ideensammlung rund um die Verkehrsgestaltung am neuen Friedrich-Ebert-Platz erinnert doch schwer an die gescheiterten Sondierungsgespräche auf Bundesebene. Auch in Remscheid scheinen die Verantwortlichen nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ob kurz oder lang – eine Entscheidung muss her. Bevor diese allerdings von den Politikern getroffen wird, sollte man an der Basis mal nachfragen, welches Verkehrsmodell bevorzugt wird. Von der Neugestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes am stärksten betroffen sind die Schüler des EMA-Gymnasiums. Eine Umfrage in der Schule würde Aufschluss darüber geben, welches Querungsmittel für die Schüler das sicherste wäre. Demokratie erlebbar machen, muss das Ziel sein.

Schulleiter will den Tunnel behalten