Kennerspiel mit ungewöhnlichem Kartenmechanismus

„In der Halle des Bergkönigs“.

Von Bernhard Meier

Remscheid. Die Trolle kehren nach dem großen Krieg in ihre von den Zwergen zerstörten Berghallen zurück. Es gilt, Trümmer zu beseitigen, Tunnel zu graben, neue Hallen zu errichten, verschüttete Statuen an ihre Plätze im Herzen des Berges zu bringen und auf passende Sockel zu setzen. Die Trollgruppe, der das am besten gelingt, sammelt die meisten Siegpunkte.

So baut jeder Trollchef sein Tunnelnetzwerk auf, aktiviert Zauber, errichtet Werkstätten, rekrutiert Trolle und gibt dem Inneren des Berges seinen Glanz zurück. Neue Trolle (Karten) werden mittig oberhalb zweier bereits rekrutierter Trolle gesetzt, bringen Ressourcen mit und aktivieren alle Trolle, die sich in der entstehenden Kartenpyramide unter ihnen befinden.

Auch diese Trolle generieren dann Ressourcen, sofern die, welche noch auf ihren Karten lagerten, verbraucht sind. Ressourcen verwendet der Spieler, um neue Tunnelabschnitte (Plättchen in unterschiedlicher Form und Größe) zu legen, verschüttete Statuen, die er erreicht, zu übernehmen und mittels Loren von Plättchen zu Plättchen bis ins Innere des Berges zu transportieren. Gelingt es ihm, eine größere Fläche zu belegen, darf er dort eine passende Halle legen, die mit Statue besonders viele Punkte bringt.

Fazit: Ein ansprechend ausgestattetes Kennerspiel mit stimmiger Regel und einem ungewöhnlichen Kartenmechanismus.

„In der Halle des Bergkönigs“ von Skelling Games für 1 bis 5 Spieler ab 12 Jahren