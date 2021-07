Kinderarzt fordert: Keine Extra-Behandlung für Privatversicherte

Interview der Woche

Dr. Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, hält nichts von der Idee, für privat versicherte Kinder einen speziellen Notfalldienst einzurichten.

Dr. Thomas Fischbach vertritt 12.000 Kinderärzte. Für ihn sind alle Patienten gleich.

Das Gespräch führte Simone Theyßen-Speich

Welche Idee steckt hinter dem Vorstoß der Allianz-Versicherung, einen Notdienst nur für privat versicherte Kinder einzurichten?

Dr. Thomas Fischbach: Die Allianz überlegt, einen privaten Bereitschaftsdienst inklusive der Möglichkeit für Hausbesuche für privat versicherte Kinder aufzubauen. Das Konzept sieht vor, diesen vor allen Dingen in lukrativen Gegenden, also etwa in Großstädten und vermutlich in Stadtteilen, in denen es aufgrund der Sozialstruktur mehr Privatversicherte gibt, anzubieten.

Für wie sinnvoll halten Sie diesen Vorstoß?

Fischbach: Als Bundesvertreter der Kinder- und Jugendärzte und als Mediziner halte ich nichts von dieser Idee. Hausbesuche bei Kindern sind ohnehin selten erforderlich und zweckdienlich. In der Regel können Eltern ihre Kinder zu einem Notdienst bringen, wenn ein Kind ganz schlecht dran ist, dann sollte der Rettungsdienst gerufen werden. Ich kann mich nur an wenige Fälle erinnern, in denen ein Hausbesuch bei Kindern notwendig war, etwa bei einem Zwillingspärchen, die als Frühchen mit Geräten und Sonden nach Hause entlassen wurden. Und auch für privat versicherte Kinder sind die Indikationen für einen Hausbesuch ja keine anderen. Das wäre dann eher ein Bequemlichkeits-Geschenk an die Eltern, und dafür sind auch die privaten Kassen nicht zuständig.

Sie sehen den Vorschlag aber auch hinsichtlich der Gleichbehandlung aller Kinder problematisch?

Fischbach: Ja, für mich als Arzt sind alle Kinder gleich, unabhängig von der Krankenversicherung. Ich habe beispielsweise in der Praxis einen Privatpatienten-Anteil von nur etwa acht Prozent. Auch bei Terminen gilt das Dringlichkeitsprinzip. Der Termin für die U3-Untersuchung bei einem Neugeborenen, der in der dritten bis sechsten Lebenswoche stattfinden soll, wird natürlich zeitnah vergeben, während es bei älteren Kindern bei der U7- oder U8-Untersuchung nicht auf die Woche ankommt.

Gibt es denn aus Ihrer Erfahrung oder der Erfahrung der Eltern Ihrer Patienten eine Notwendigkeit, den Notdienst zu ändern?

Fischbach: Grundsätzlich sind unser Gesundheitssystem und auch die Notfallversorgung sehr gut. Wir haben das beste Gesundheitswesen in Europa und die geringsten Wartezeiten im europäischen Vergleich. Auch das Notfall-System für Kinder in Solingen funktioniert gut. Anfangs hatten wir einen dezentralen Notdienst in den Praxen der diensthabenden Ärzte. Dann haben wir gemeinsam erkämpft, das Angebot zentral ins Klinikum zu verlegen. Dort teilen sich alle Kinder- und Jugendärzte gemeinsam mit den Kollegen aus Hilden, Haan und einem Teil des Kreises Mettmann die Dienste und versorgen die Kinder aus diesem Bereich. Natürlich kann es zu Wartezeiten kommen, bei mir landet aber wenig Kritik in dieser Hinsicht.

Würde ein zusätzlicher privater Notdienst dieses Angebot gefährden?

Fischbach: Grundsätzlich ist die Versorgung im Klinikum, mit der Möglichkeit im Ernstfall auch auf die Infrastruktur dort zurückgreifen zu können, optimal. Für die Gesamtfinanzierung des Systems wäre es auch negativ, wenn die privaten Patienten aus diesem System herausgezogen würden.

Was wäre aus Ihrer Sicht sinnvoller zur Verbesserung der pädiatrischen Versorgungssituation?

Fischbach: Ich habe gerade in dieser Woche mit dem Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Dr. Thomas Gebhart, Gespräche geführt. Sinnvoll wäre es, Wege zu finden, um mehr Medizinstudenten für den Beruf des Kinder- und Jugendarztes zu begeistern. Kontraproduktiv ist hingegen, den Bedarfsplan, der 1993 für die Niederlassung von Kinder- und Jugendärzten eingeführt wurde, jetzt wieder aufzuheben. Es ist nicht zu erwarten, dass sich zusätzliche Ärzte in Gebieten, in denen wirklich Mangel ist, niederlassen. Solingen steht mit einer 190-prozentigen Überversorgung an Kinder- und Jugendärzten sehr gut da – dem höchsten Wert in ganz NRW.

KINDER-NOTDIENST

KLINIKUM Der Notdienst der niedergelassenen Solinger Kinderärzte ist im Klinikum Solingen in den Räumen der Poliklinik, Gotenstraße 1.

ZEITEN Kinder-Notdienste sind samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 13 sowie 17 bis 20 Uhr, zusätzlich mittwochs und freitagnachmittags von 17 bis 20 Uhr.

PERSÖNLICH

PRIVAT Dr. Thomas Fischbach ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

BERUFLICH Der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt ist Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte.