Kein Tag ist bei Grunau wie der andere

Sie sind im Moment die Gesichter des Traditionsunternehmens Grunau am Markt 16: Anna Rosito, Beate Rotondo, Ursel Peiseler, Doto Neumann, Nils Grunau und Ute Grunau (v. l.).

Das familiengeführte Geschäft rund um Raumausstattung und Textilien feiert 100-jähriges Bestehen.

Von Peter Klohs

Remscheid. Als das Geschäft, das heute als Raumausstattung Grunau am Markt 16 bekannt ist, gegründet wurde, stand das Londoner Wembley-Stadium kurz vor der Einweihung und Horst Tappert kurz vor seiner Geburt. Das alles hat sich fast auf den Tag genau vor 100 Jahren ereignet, im Mai des Jahres 1923.

Nils Grunau, seit 1998 Inhaber des Geschäftes, erinnert sich, dass das erste Gebäude des Unternehmens auf der Hindenburgstraße stand. „Das war eine Baracke, hieß ‚Schneiderinnung Remscheid‘ und war von den Eheleuten Grosse gegründet worden. Die Familie Grunau kam 1973, vor genau 50 Jahren, nach Remscheid und übernahm das Geschäft, wenig später, 1977, auch das Unternehmen Stoffreste Heinze. Meine Mutter führte das Geschäft.“

Mit der Zeit stellte das Raumausstattungsunternehmen zwei Dekorateure ein, um die von den Kunden gekauften Gardinen am gewünschten Platz aufhängen zu können. Seit 1988 ist das Unternehmen am heutigen Standort. 1992 stieg Nils Grunau als Geselle in das Unternehmen ein. Im Jahr 2000 übernahm man das Geschäft des Raumausstatters Schalthöfer, mit Maschinen, Kundenstamm und einer Gesellin. „Ute kam zu uns, und wir haben 2009 geheiratet“, schmunzelt Nils. Als gelernte Polsterin bringt sie sich leidenschaftlich in den Betrieb ein.

„Das Handwerk des Raumausstatters besteht aus vier Grundsäulen“, erklärt Grunau. „Gardinen, Bodenbeläge, Polsterei und Wandbespannung. Wobei letzteres sehr selten geworden ist.“ Der Inhaber liebt die Abwechslung in seinem Beruf. Kein Tag sei wie der andere, erzählt er, und bei den Kunden sei es ebenso. Das mache die Sache spannend. „Ich würde nichts anderes machen wollen und gehe jeden Morgen mit Freude zur Arbeit.“

Raumausstatter Grunau ist ein Corona-Gewinner

Obwohl die Branche sehr trendunterworfen ist und sich der frühere Maxi-Anspruch mit drei Gardinen pro Fenster minimalisiert hat, versteht sich Nils Grunau als Corona-Gewinner. „Die Menschen waren zu Hause und haben statt in ihren Urlaub in ihre Wohnungen investiert. Und die momentane Inflation ist noch nicht bei uns angekommen. Wir haben sehr viel zu tun zur Zeit.“ „Wir“ sagt er und meint das so. „Das Geschäft bin nicht ich alleine“, hebt er hervor und verweist auf seine fünf festen Mitarbeiter, die von einem freien ergänzt werden.

Beim Rundgang durch das Geschäft sieht man Gardinen, die gerade gewaschen und zum Trocknen aufgehängt wurden, Sonnenschutzanlagen mit Akku, 60 Alben voller Polsterstoffe, eine Knopfwand, auf die der Inhaber stolz ist („das sind etwa 60 000 bis 80 000 Knöpfe“) und einen gesonderten Raum für die Näherin. Und all das wird benötigt, denn das Angebot ist nicht klein: Neben Gardinen und Dekorationen sind das Sonnen- und Insektenschutz sowie Tischdecken und selbst angefertigte Duschvorhänge. Außerdem ist eine Änderungsschneiderei Teil des Geschäftes.

Und nun ist die Jubiläumswoche zum 100. Bestehen des Unternehmens. „Wir haben eine Rabatt-Aktion ins Leben gerufen“, sagt der Inhaber. „In der ganzen Woche bekommen die Kunden auf alles, was sie kaufen, zehn Prozent Rabatt. Und wenn wir sagen ‚alles‘, dann meinen wir das so.“ Am Samstag ist der Höhepunkt der Woche geplant. Der Oberbürgermeister hat sein Kommen angekündigt, die IHK und der Einzelhandelsverband ebenso. „Und natürlich hoffen wir auf viele Kunden. Am bereits kaltgestellten Sekt soll es nicht mangeln.“

Zur Person

Nils Grunau wurde 1966 in Wuppertal geboren, lebt in Solingen und arbeitet in Remscheid. „Ich bin ein Bergischer Junge“, sagt er von sich. Eigentlich wolle er Lehrer werden, machte stattdessen 1995 seinen Meister und übernahm das elterliche Geschäft 1998.