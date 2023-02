Kaum Einsätze an Altweiber: Polizei lobt die Jecken

Remscheid. Zum Auftakt des Straßenkarnevals stellt die Polizei den Jecken in Remscheid ein gutes Zeugnis aus. Anders als an früheren Karnevalstagen verzeichneten die Ordnungshüter kaum mehr Einsätze als an normalen Tagen. „Die allermeisten Menschen haben sich an die Regeln gehalten. Die Feiern blieben weitgehend friedlich“, erklärt ein Sprecher des Wuppertaler Präsidiums.